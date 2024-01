"Protest Wolnych Polaków". PiS organizuje manifestację przed Sejmem i liczy na tłumy

"Pełna mobilizacja! Jutro o 16:00 widzimy się przed Sejmem RP, aby zademonstrować nasz sprzeciw wobec m.in. rażącego łamania prawa i nieprzestrzegania zasad Konstytucji przez ekipę Tuska" - przekazało w środę Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych. Jak zapowiedziano, dwie godziny później ma rozpocząć się natomiast "Marsz Wolnych Polaków".

- Tylko donośny głos Polaków może zatrzymać bezprawną napaść i przejmowanie mediów publicznych. Pułkownik Sienkiewicz został delegowany, aby przy użyciu siły przejmował media. Wyłączono wtedy sygnał telewizyjny, tak jak miało to miejsce podczas wprowadzenia stanu wojennego w przeszłość. Obawiamy się także paktu migracyjnego. W miastach Polski będziemy mieć takie same obrazy, jak dzieją się na Zachodzie. My nie chcemy, aby Polska i nasi rodacy byli zagrożeni. Sprzeciwiamy się takim bezprawnym działaniom i będziemy zawsze bronić naszą Ojczyznę - mówił na początku stycznia były minister obrony narodowej, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Zmiany w mediach publicznych

19 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza, prezeskę Polskiego Radia Agnieszkę Kamińską i prezesa Polskiej Agencji Prasowej Wojciecha Surmacza, a także rady nadzorcze tych medialnych spółek. Nowe rady powołały potem nowych prezesów - Tomasza Syguta, Pawła Majchera i Marka Błońskiego. Resort tłumaczył, że Sienkiewicz podjął takie kroki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Decyzje wywołały sprzeciw nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także części środowiska prawniczego, które wskazywało na ich niekonstytucyjność. Wskazywano m.in., że za wybór władz spółek medialnych odpowiada utworzona za rządów PiS Rada Mediów Narodowych. Z kolei obecna koalicja rządząca podkreślała, że wybieranie prezesów przez RMN nie jest zgodne z Konstytucją.

Kilka dni później resort kultury poinformował o kolejnym ruchu Bartłomieja Sienkiewicza i postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Ministerstwo zaznaczyło, że to działanie "pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania". Podkreślono też, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela".

Sąd rejestrowy odmówił w tym tygodniu wpisania nowych władz Telewizji Polskiej do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak napisano w uzasadnieniu z 9 stycznia, sąd uznał, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie miał prawa odwołać starej Rady Nadzorczej TVP i powołać nowej. Wyrok ten nie dotyczy jednak procesu likwidacji TVP. W tej sprawie toczy się osobne postępowanie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło w wydanym oświadczeniu, że postanowienie sądu rejestrowego, który odmówił wpisania nowych władz Telewizji Polskiej do Krajowego Rejestru Sądowego, jest nieprawomocne.