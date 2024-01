Szef BBN Jacek Siewiera ocenił zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego. "Zdarzenie bez precedensu"

Szefowa Kancelarii Andrzeja Dudy w rozmowie z TV Republiką krytycznie oceniła wejście policjantów do Pałacu Prezydenckiego i aresztowanie skazanych posłów. - Wejście do Pałacu Prezydenckiego bez okazania stosownych dokumentów należy traktować jako wtargnięcie i naruszenie zasad państwa prawa. Tak to traktujemy - mówiła. W podobnym tonie wypowiadają się także inni politycy PiS. O komentarz w sprawie został poproszony Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na antenie TVN24 stwierdził, że mundurowi działali zgodnie z prawem.

Szef BBN ocenił zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego. Zaapelował do prezydenta

Jacek Siewiera był gościem programu "Fakty po Faktach" w TVN24. Prowadzący zapytał go o aresztowanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim. - Z formalnego punktu widzenia procedura zatrzymania była przeprowadzona w sposób legalny - ocenił. Dodał przy tym, że wejście policjantów na teren pałacu "jest zdarzeniem, które nie ma precedensu w historii".

Jednocześnie szef BBN zwrócił się do Andrzeja Dudy. - Kluczową sprawą jest apel pana prezydenta o obniżenie temperatury tego sporu i tego, w jaki sposób komentowane są wydarzenia dnia wczorajszego - powiedział. Ostrzegł także, że przez te wydarzenia może dojść do różnych napięć w społeczeństwie. - W każdej sytuacji przy tak dużej ilości emocji sprawy mogą się wymknąć spod kontroli - dodał. Podkreślił, że "odpowiedzialność za zarządzanie nastrojami społecznymi spoczywa na stronie rządowej".

Kulisy zatrzymania Wąsika i Kamińskiego. "SOP dał cynk"

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski to Służba Ochrony Państwa na polecenie ministra Macieja Kierwińskiego miała wskazać pomieszczenia, w których przebywał Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Mieli też poinformować policjantów, że prezydent opuścił już budynek i udał się do Belwederu, a funkcjonariusze mogą wejść. Nie chciano dokonać aresztowania w obecności Dudy.

Po wejściu do gmachu policjanci zatrzymali skazanych posłów oraz zabrali im telefony, czym ci mieli być zaskoczeni. - W ogóle nie zwlekali. Czekano na moment, jak prezydenta nie będzie w Pałacu, żeby nie doszło do sytuacji, że głowa państwa nagle pojawia się podczas interwencji i próbuje ich osobiście chronić, trzymać za rękę czy zasłonić. Wtedy byłby problem. SOP "dał cynk", że prezydent już jest w Belwederze i można było wejść do Pałacu na Krakowskim Przedmieściu - przekazał w rozmowie z portalem oficer służb, który znał kulisy zatrzymania.