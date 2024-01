Prowadzący rozmowę Jacek Gądek na początku zapytał Dariusza Jońskiego o zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim. - Jestem zbulwersowany, że prezydent zrobił z Pałacu Prezydenckiego przechowalnię dla przestępców. To, co mówi prezydent o ułaskawieniu, to rozumiem, że jest jego tryb postępowania nakazany przez Nowogrodzką. Prezydent się jeszcze nie usamodzielnił i się musi tłumaczyć. Ale tego nie da się wytłumaczyć. Skompromitował urząd prezydenta - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził też, że Prawo i Sprawiedliwość chce zbudować nowy mit na zatrzymanych politykach tej partii. - Paliwo smoleńskie się wyczerpało, więc PiS chce budować jakiś nowy mit na dwóch panach. Mają dwóch bohaterów - stwierdził gość "Porannej rozmowy Gazeta.pl".

- Jeśli mogę coś rekomendować prezydentowi, to żeby już nic nie robił w tej sprawie. Myślę, że panowie Kamiński i Wąsik będą mieć kolejne problemy, bo idzie komisja śledcza do spraw Pegazusa. Ta sprawa zostanie bardzo dobrze wyjaśniona, a wiemy, że ci panowie za tym stali - przestrzegł Joński. - Prezydent powinien podziękować, że ta sprawa została rozwiązana przez policję. Myślę, że tak naprawdę prezydentowi spadł kamień z serca, bo co by się stało, gdyby Kamiński i Wąsik zostali na noc w Pałacu Prezydenckim? Wtedy to prezydent mógłby mieć problemy - odparł poseł KO na pytanie o oświadczenie Andrzeja Dudy, który powiedział, że jest "wstrząśnięty" zatrzymaniem byłych szefów CBA i MSWiA.

Możemy się spodziewać wszystkiego, choć nie ma żadnych podstaw i myślę, że nikt nie wpadnie na ten pomysł

- odpowiedział Joński na pytanie o ewentualne doprowadzenie do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Gowin przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych: Niestandardowe naciski

Z naszym gościem rozmawialiśmy także o zeznaniach wicepremiera w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych, które się nie odbyły. - Gowin powiedział bardzo ważną rzecz: Morawiecki, ogłaszając wybory 16 kwietnia 2020 roku, wiedział, że wybory korespondencyjne się nie odbędą - przypomniał Joński. Dodał, że przewiduje, iż prace komisji śledczej zakończą się w czasie maksymalnie dwóch kwartałów. - Jarosław Kaczyński będzie przesłuchiwany szybciej niż później. Pojawi się z pewnością - zapewnił gość Jacka Gądka. Joński podkreślił, że "nie zawaha się sformułować i skierować wniosków do prokuratury po zakończeniu przesłuchań i prac sejmowej komisji śledczej".

Joński przyznał, że jako przewodniczący komisji na razie nie widzi powodów, by na świadków wzywać kandydatów w tamtych wyborach. Nie wykluczył jednak, że zostanie rozważone wezwanie prezydenta Andrzeja Dudy. - Jako prezydent mógł mieć udział, co wczoraj zeznał Jarosław Gowin. Powiedział, że prezydent do niego zadzwonił i powiedział, żeby zrobił wszystko, by te wybory kopertowe się nie odbyły - relacjonował Joński w "Porannej rozmowie Gazeta.pl".

Sejmowa komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego we wtorek i środę przesłuchiwała byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Polityk, który sprzeciwił się temu pomysłowi, relacjonował, że były na niego wywierane naciski, a Centralne Biuro Antykorupcyjne miało zainteresować się nim i jego synem.

Według byłego wiceszefa rządu Zjednoczonej Prawicy on i jego bliscy doznali "niestandardowych" nacisków. - Mam tutaj screen pisma CBA do Krakowskiego Parku Technologicznego. Co prawda to jest z 15 marca 2021 r., czyli po rozstrzygnięciu sporu o wybory kopertowe, ale to było w czasie, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział mi, że chyba nie sądziłem, że puści mi płazem moją postawę ws. wyborów - opowiadał Gowin w czasie przesłuchania przed sejmową komisją śledczą.

