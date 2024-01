Plan Andrzeja Dudy ws. Kamińskiego i Wąsika. Prezydent znajdzie pomoc za granicą?

Tuż po zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała, jakie działania w sprawie polityków PiS zamierza podjąć Andrzej Duda. - Pan prezydent zapowiedział, że zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem, w którym przedstawi sytuację, jaką mamy w Polsce, w której działania władzy wykonawczej mają charakter nielegalny, polegający na łamaniu przepisów prawa i naruszaniu konstytucji - przekazała Ignaczak-Bandych Telewizji Trwam. Onet rozmawiał z bliskimi współpracownikami prezydenta, którzy opowiedzieli o szczegółach planu Dudy.

Rozmówcy Onetu twierdzą, że Andrzej Duda nie chce ponownie ułaskawiać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent uważa ułaskawienie z 2015 roku za obowiązujące. Jego zdaniem zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika, do którego doszło 9 stycznia, było nielegalne. - Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsika są w ocenie prezydenta Andrzeja Dudy więźniami politycznymi - przekazali współpracownicy Dudy.

Onet potwierdził, że prezydent chce umiędzynarodowić sprawę Kamińskiego i Wąsika. Jak poinformowali dziennikarze, Andrzej Duda "obecnie analizuje prawne możliwości", dzięki którym będzie mógł zrealizować ten plan.

Andrzej Duda uważa, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są "krystalicznie uczciwi"

Andrzej Duda odniósł się do zatrzymania Kamińskiego i Wąsika 10 stycznia, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. - Osobiście jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, przede wszystkim minister Kamiński - powiedział Duda. Prezydent zaznaczył, że "nie spocznie, dopóki ministrowie nie będą na powrót wolnymi ludźmi". - Nie przestraszę się. Będę działał zgodnie z prawem i konstytucją, tak jak do tej pory - zadeklarował Andrzej Duda.