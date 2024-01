Parafia w Gdańsku gromadzi chętnych na demonstrację PiS. "Transparenty można zabrać, tylko kulturalne"

Tekst "Parafia z Gdańska pomaga PiS-owi w organizacji wyjazdu na protest do Warszawy" dostępny jest na portalu Wyborcza.pl >>>

Ksiądz z parafii pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku informował wiernych podczas niedzielnej mszy o możliwości transportu na czwartkową manifestację organizowaną przed Sejmem przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Krzysztof Katka skontaktował się telefonicznie z biurem parafialnym, podając się za osobę chętną do wyjazdu do Warszawy.

Pracowniczka biura poinformowała dziennikarza, że "chyba to będzie autokar od posła Płażyńskiego" i "w tym autokarze będą osoby tylko z parafii". - Transparenty można zabrać, tylko kulturalne, bo oni będą chcieli nas pokazać ze złej strony. Zabrali nam media, żebyśmy się dowiedzieli, co robią. A tam w Sejmie są złodzieje. Teraz Telewizję Republika albo TV Trwam niech pan ogląda, bo tylko tam prawdę mówią. Nasz ksiądz nie jedzie, bo ma kolędę i ze zdrowiem już nie tak. Ale już go czepiali na Facebooku, że ogłosił wyjazd w niedzielę. A co to, my nie mamy praw? - usłyszał reporter "GW".

Gdańsk. Parafia organizowała wyjazd na manifestację PiS

O sprawie poinformowały też inne media, cytując "Gazetę Wyborczą". Kacper Płażyński zareagował na portalu X na jedną z tych publikacji, twierdząc, że "to kompletna bzdura". Parlamentarzysta najprawdopodobniej miał na myśli kwestię współpracy w organizacji transportu dla parafian. "Nie zmienia to faktu, że zapraszamy wszystkich chętnych do autokarów, księdza proboszcza również. Do zobaczenia jutro o 16 pod Sejmem" - dodał.

