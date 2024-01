Kamiński zapowiedział głodówkę, PiS chce zbierać pieniądze dla rodzin osadzonych [CO JUŻ WIEMY]

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał nakaz doprowadzenia polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu śledczego. Nie wyraził też zgody na wstrzymanie wykonania kary. Wieczorem krótki komunikat w tej sprawie wydała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze przekazali, że wciąż oczekują na pisemną decyzję sądu. We wtorek po godzinie 19, policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie zatrzymała Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Byli posłowie przebywali tam na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia dnia:

Byli współpracownicy Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika powołali Stowarzyszenie "Komitet Obrony Więźniów Politycznych". Ich zdaniem osadzeni we wtorek w areszcie byli szefowie CBA są pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce.

Mariusz Kamiński poinformował, że podejmuje protest głodowy. Utrzymuje, że jego mandat jest ważny, a on sam niewinny.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku jest w mocy. Podczas oświadczenia dla mediów prezydent podkreślił, że jego stanowisko w tej sprawie jest niezmienne





