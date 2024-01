Ozdoba poinformował o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry: Guz uciska, utrudnia mowę

Były minister sprawiedliwości, prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro od kilku tygodni walczy z nowotworem złośliwym. Jego partyjne obowiązki przejął tymczasowo europoseł Patryk Jaki. Ziobro nie był w Sejmie od połowy listopada. - Rzeczywiście, pan minister ma bardzo poważną chorobę onkologiczną. Jest to kwestia przełyku, jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu. Jak z nim rozmawiałem, to apeluje do wszystkich, żeby rzeczywiście dbać o zdrowie. W tej chwili oddaje się leczeniu i rodzinie - przekazał w Radiu ZET poseł Jacek Ozdoba.

Zbigniew Ziobro i problemy zdrowotne. "Silny zawodnik"

- Ubolewam nad tym, że obserwuję od jakiegoś czasu taki scenariusz, kiedy niektórzy dziennikarze nabijają się z jego chrypy, która często pojawiała się na konferencjach. A ona jest jednym z objawów choroby onkologicznej, którą pan minister ma, z uwagi na to, że guz uciska, czy też utrudnia mowę. Po ostatnim wystąpieniu tak było - dodał.

Ozdoba zaznaczył, że "przyczyna chrypy jest jednoznaczna, to objawy wynikające z problemu z przełykiem, który występuje u pana ministra". - Liczymy na to, że pan minister jak najszybciej wróci do zdrowia. Jest to niewątpliwie silny zawodnik, więc sądzę, że nabierze sił, jak tylko pokona tę chorobę. Jestem przekonany, że tak będzie - podsumował.