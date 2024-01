Mateusz Morawiecki skomentował zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w mediach społecznościowych. Polityk PiS stwierdził, że są oni "więźniami politycznymi" i zaapelował po angielsku o reakcję Zachodu.

Mateusz Morawiecki: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to ofiary politycznej zemsty nowego rządu Donalda Tuska

"Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to ofiary politycznej zemsty nowego rządu Donalda Tuska" - napisał w środę 10 stycznia Mateusz Morawiecki. "Apeluję do demokratycznej wspólnoty świata Zachodu, by nie patrzyła biernie na to, co dziś dzieje się w Polsce!" - dodał polityk PiS i udostępnił wideo w języku angielskim.

- Blisko 35 lat temu Polska odzyskała wolność. Przez ponad trzy dekady nikt nie był prześladowany w naszym kraju z powodu swoich poglądów politycznych. Nie było też więźniów politycznych. Do tej pory. Po raz pierwszy od mrocznych czasów rządów totalitarnych mamy w Polsce więźniów politycznych. Są nimi były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik - mówi na nagraniu Morawiecki. - Obaj są demokratycznie wybranymi posłami na Sejm. Obaj walczyli z komunizmem. Obaj walczyli o sprawiedliwość w wolnej Polsce poprzez tworzenie urzędu do walki z korupcją. Obaj cieszą się szacunkiem polskiego społeczeństwa. Są posłami na Sejm. I niestety obaj są ofiarami politycznej zemsty wymierzonej przez rząd Donalda Tuska - dodaje. - Dla mnie osobiście to powód do wielkiego wstydu, że Polska, kraj słynący z wolności, którą wywalczył, stosuje praktyki rodem ze wschodnich reżimów - mówi.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani. Andrzej Duda: Nie spocznę, póki nie będą znowu wolnymi ludźmi

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wywołało sprzeciw również Andrzeja Dudy, który gościł polityków we wtorek. - Nie spocznę, póki Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie będą znowu wolnymi ludźmi. Nie przestraszę się. Będę działał zgodnie z prawem i konstytucją, jak do tej pory - powiedział. Zdaniem prezydenta politycy PiS zostali skazani za "walkę z korupcją" i "walczyli o wolną Polskę" - Stoję na stanowisku, że panowie zostali przez prezydenta ułaskawieni całkowicie zgodne z konstytucją. Jest ono w mocy. Posiadają dziś mandaty, a próby pozbawienia ich nich są nielegalne - mówił.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani przed Sąd Okręgowy w Warszawie na dwa lata więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Za co skazano Kamińskiego i Wąsika? Przypominamy, o co chodziło w aferze gruntowej.