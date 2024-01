Słuchacz radia zapytał Czarnka o jego zachowanie w stosunku do kobiet. Polityk: Jest pan chamem

Przemysław Czarnek na antenie Radia ZET przekonywał, że wyrok z 20 grudnia ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to "zbrodnia sądowa". - Potwierdził prezydent swój akt łaski, ale wszyscy to zignorowali. Hołownia zignorował prerogatywy głowy państwa, niezależność SN i na końcu stchórzył. Tchórz Hołownia odwołał posiedzenia Sejmu zaplanowane na dzień. Jest tchórzem, wszedł na pole minowe, błaznował, doprowadził do zamachu stanu - mówił Gość Radia ZET. Jego zdaniem marszałek Sejmu "dokonał przestępstwa i tyle!".

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek odgraża się dziennikarzom: Sprawiedliwość dosięgnie was wszystkich

W pewnym momencie prowadzący postanowił zadać politykowi pytania nadesłane przez słuchaczy. Jedno z nich brzmiało, dlaczego poseł zachowuje się "skrajnie niekulturalnie w Sejmie w dodatku w stosunku do kobiet".

- Odwraca się plecami do pani marszałek, która do pana mówi. Nie reaguje pan na zwracane uwagi. Pokrzykuje pan na panią marszałek. Czy pana polityczny plan to bycie Niesiołowskim PiS-u? - odczytywał pytanie nadesłane przez pana Wojciecha Bogdan Rymanowski.

- Jest pan chamem, który nie potrafi odczytać zachowania posłów - odpowiedział poseł Czarnek.

- Mówi pan tak o słuchaczu? - pytał Rymanowski. - Tak, do tego słuchacza. Jeśli pan słuchacz mówi mi, że ja się zachowuję niekulturalnie, to jest chamem, który nie widzi rzeczywistości - stwierdził były szef MEiN.

W czasie rozmowy Przemysław Czarnek zapowiedział planowany na czwartek marsz zwolenników PiS. Zapewniał, że na demonstrację przyjadą dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi. - Z samego województwa lubelskiego przyjedzie ok. 70-80 autokarów ludzi w czwartek. Będziemy demonstrować. Dziś suweren przejmuje władze w Polsce! - zapowiedział.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani przez policję

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał nakaz doprowadzenia polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu śledczego. Nie wyraził też zgody na wstrzymanie wykonania kary. Wieczorem krótki komunikat w tej sprawie wydała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze przekazali, że wciąż oczekują na pisemną decyzję sądu. We wtorek po godzinie 19, policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie zatrzymała Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Byli posłowie byli tam na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Politycy PiS nazywają zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego "zamachem stanu", a ich samych określają mianem "więźniów politycznych". W sprawie ogłoszenie wygłosił dziś Andrzej Duda. W ocenie prezydenta obaj zatrzymani pozostają "niewinni". Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście poniżej: