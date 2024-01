Skazani posłowie PiS, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, we wtorek (9 stycznia) zostali aresztowani w Pałacu Prezydenckim i doprowadzeni do zakładu karnego w celu odbycia kary. Chociaż przed nimi dwa lata odsiadki, pojawiają się głosy, że politycy mogą wyjść wcześniej. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Paszyk, wyjaśnił, co musiałoby się wydarzyć, aby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przedwcześnie skończyli karę.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda zagroził działaniami, z użyciem "możliwości, które daje urząd prezydenta"

Poseł PSL o szansach Kamińskiego i Wąsika na krótszą karę. Jest tylko jedna możliwość

W rozmowie z serwisem i.pl szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenił sytuację Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jego zdaniem, aby skazani posłowie mogli wyjść wcześniej na wolność, musi zadziałać prezydent. - Jedyną możliwością, dającą przepustkę Kamińskiemu i Wąsikowi na wolność, jest prawidłowe ułaskawienie prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział.

Według prezydenta jego pierwsze ułaskawienie jest skuteczne, a politycy niesłusznie odbywają karę. - Prezydent podręcznikowo ułaskawił (M. Wąsika i M. Kamińskiego - red.) i nie zrobi tego drugi raz, ponieważ jego łaska działa i jest w mocy. (...) Według mojej wiedzy i moich rozmów z prezydentem nawet jeśli będą w więzieniu, to prezydent nie ułaskawi po raz drugi, ponieważ ułaskawił ich skutecznie - podkreślił Marcin Mastalerek, szef gabinetu Andrzeja Dudy w Polsat News (wypowiedź z 7 stycznia).

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata więzienia 20 grudnia 2023 roku. Wcześniej, w 2015 roku, zostali ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że ułaskawienie było nieskuteczne, ponieważ zostało wydane przed zapadnięciem prawomocnego wyroku. Teraz gdy politycy PiS zaczęli już odbywać karę, temat tamtej decyzji prezydenta powraca. - Akt ułaskawienia, którego dokonał pan prezydent, jest nieskuteczny. Wskazują na to sądy oraz autorytety prawnicze. Ułaskawienie nie może być immunitetem przeciwko jakiemukolwiek orzeczeniu sądowym. To błędna ocena pana prezydenta i niestety konsekwencje tego panowie Wąsik i Kamiński ponieśli - powiedział Krzysztof Paszyk w i.pl.

Andrzej Duda oświadczył, że nie spocznie, dopóki Kamiński i Wąsik nie wyjdą na wolność. Jakie ma możliwości?

W środę (10 stycznia) Andrzej Duda wydał oświadczenie, w którym krytycznie odniósł się do zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jego zdaniem było to działanie niezgodne z prawem. - Osobiście jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, przede wszystkim minister Kamiński. (...) Nie spocznę, dopóki ministrowie nie będą na powrót wolnymi ludźmi. Nie przestraszę się. Będę działał zgodnie z prawem i konstytucją, tak jak do tej pory - mówił prezydent. Podkreślił także, że jego zdaniem ułaskawienie z 2015 roku jest nadal aktualne.

Tymczasem adwokatka Aleksandra Sławińska z kancelarii Kopeć & Zaborowski w rozmowie z Business Insider wskazała, że obecnie prezydent ma dwie możliwości, aby uwolnić Kamińskiego i Wąsika. - Prezydent w takim wypadku wydałby postanowienie o zastosowaniu aktu łaski wobec skazanych prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 r. To oznaczałoby jednak, że prezydent uznał wydany przez siebie akt ułaskawienia z 2015 r. za nieskuteczny - tłumaczy ekspertka. Drugą możliwością byłaby modyfikacja aktu łaski z 2015 roku poprzez nadanie mu nowego brzmienia tak, aby objął "darowanie kar oraz zatarcie skazania" do istniejącego już "przebaczenia i puszczenia w niepamięć, oraz umorzenie postępowania".

- Wydaje się, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby prezydent, uznając wciąż za skuteczne ułaskawienie z 2015 r., wydał obecnie kolejne postanowienie "rozszerzające" akt łaski na darowanie kar i zatarcie skazania - oceniła mec. Sławińska w rozmowie z portalem. Natomiast sami skazani posłowie mają jeszcze prawo do złożenia kasacji w Sądzie Najwyższym. Ten krok zapowiedział ich już adwokat.