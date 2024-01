Politolog: W sprawie Wąsika i Kamińskiego prezydent nie realizuje scenariusza PiS

Prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie, w którym przekazał, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku jest w mocy. Podczas oświadczenia dla mediów prezydent podkreślił, że jego stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Zaapelował o spokój, a także o "pokojowe i godne" manifestacje.

Na antenie RMF FM do przemówienia prezydenta odniósł się prof. Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W jego ocenie mimo retoryki dość kategorycznej tego przemówienia prezydent nie realizuje polityki narzuconej przez PiS.

- W tym przemówieniu po pierwsze pan prezydent przede wszystkim chciał spotkać się z emocjami, rozżalonych, sfrustrowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale niekoniecznie realizować scenariusz konfrontacyjny PiS-u. W tym wystąpieniu jednak było nawoływanie do spokoju, a po drugie, co jeszcze ważniejsze, nie pojawiła się tam zapowiedź - czego niektórzy się spodziewali - takiego twardego wetowania wszystkich decyzji Sejmu, które wychodziłyby z Sejmu bez posłów Kamińskiego i Wąsika- stwierdził.

- Ja widzę ciągle ze strony prezydenta jakąś gotowość do układania się, choć wiem, że to brzmi dzisiaj bardzo, bardzo fantastycznie. Widzę, że prezydent nie realizuje scenariusza Prawa i Sprawiedliwości. To jest niezwykle istotne - dodał profesor. Jego zdaniem obecna ekipa rządząca nie docenia dobrej woli ze strony prezydenta. Jako przykładowe gesty, mające świadczyć o współpracy profesor wymienia m.in. przyjęcie projektu in vitro czy wstrzymanie się zmianą generałów aż do momentu pojawienia się nowego ministra obrony narodowej.

Profesor odniósł się również do planów zorganizowania przez PiS marszu, który ma być odpowiedzią na Marsz Miliona Serc Donalda Tuska.

- PiS-owi to chyba chodzi o to, żeby po pierwsze w ogóle uciec od kwestii rozliczenia. Żeby uciec od obowiązku sformułowania jakiegoś pozytywnego programu, żeby pod sztandarami walki o demokrację łatwo wejść w kampanię wyborczą, żeby trochę zapomnieć o obowiązkach pozytywnych partii politycznych i żeby zmobilizować struktury prawa, żeby w strukturach znowu obudzili się działacze prawa, którzy organizują autobusy i tak dalej - ocenił prof. Sławomir Sowiński.

Zdaniem politologa sytuacja ta nie wpłynie negatywnie na przyszłe relacje na linii rząd-prezydent. - Niewątpliwie w warstwie retorycznej pan prezydent będzie musiał pokazywać w najbliższych dniach czy nawet tygodniach swoją twardość i oburzenie. Ale myślę, że w polityce jest trochę tak, jak ze sztormem. Gdzieś na powierzchni owocuje jakimiś wzburzeniem, falami i wielkim szumem. Ale w głębinie, jak wiadomo, w czasie sztormu często panuje spokój - stwierdził. W jego ocenie to dzisiejsze wystąpienie pana prezydenta jeszcze to potwierdza.

Duda: Apeluję o spokój. Proszę, by manifestacje były godne

- Cały czas, przez ostatnie miesiące i tygodnie, stałem i stoję na stanowisku, że Mariusz Kamiński i jego współpracownicy zostali ułaskawieni zgodnie z Konstytucją i to ułaskawienie jest w mocy. Broniłem mandatów poselskich, instytucji prezydenckiego ułaskawienia opartej na Konstytucji. Wczoraj sytuacja w tym zakresie zmieniła się diametralnie - panowie zostali zatrzymani i są w areszcie - mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda wyraził oburzenie tym, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia. - Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto w więzieniu ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, którzy zawsze walczyli o wolną Polskę. Są oni w więzieniu, tymczasem wielu ludzi z zarzutami korupcyjnymi chodzą na wolności. Nie spocznę w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo polskie. Nie spocznę, póki Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na wolności. Nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z Konstytucją i prawem - jak do tej pory - podkreślał prezydent Andrzej Duda.

Zaapelował także o spokój. - Jako ten, który został wybrany przez 10,5 mln Polaków, apeluję o spokój. Wolno się w Polsce gromadzić i uczestniczyć w manifestacjach, ale proszę, by były to manifestacje godne i spokojne - mówił.