Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Zważywszy na fakt, że ciąży na nich skazujący wyrok sądu, pojawiły się wątpliwości dotyczące skuteczności Służby Ochrony Państwa (SOP). Według doniesień portalu o2.pl podzielają je osoby, które były w przeszłości odpowiedzialne za ochronę najważniejszych osób w państwie.

Kamiński i Wąsik zatrzymani. Były oficer BOR: Funkcjonariusze SOP popełnili przestępstwo

- Jestem oburzony i zbulwersowany bezczynnością Służby Ochrony Państwa. SOP zgodnie z ustawą powinien zatrzymać przestępców na terenie obiektu ochranianego i przekazać ich policji - powiedział były wysoki rangą oficer Biura Ochrony Rządu w rozmowie z portalem o2.pl. Przypomnijmy, że BOR był poprzednikiem SOP. Zdaniem eksperta w sytuacji, do której doszło we wtorek, SOP "nie miał prawa wpuścić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na teren obiektu ochranianego. Jest to spowodowane prawomocnym wyrokiem sądu oraz decyzją o zatrzymaniu polityków PiS.

W ocenie oficera BOR zawiodła również policja, która powinna poprosić komendanta SOP o dokonanie zatrzymania lub wpuszczenie na teren Pałacu Prezydenckiego i przekazanie polityków PiS. - Według mojej oceny funkcjonariusze SOP popełnili przestępstwo jako funkcjonariusze publiczni z art. 231. paragraf 1. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech - podsumował ekspert.

SOP w ogniu krytyki. "Wizyta takich osób na terenie Pałacu nie powinna dojść do skutku"

Podobnego zdania jest były szef Biura Ochrony Rządu, generał Marian Janicki, który stwierdził, że można było temu zapobiec. Zwrócił uwagę również na to, że "wszyscy wiedzieli dzień wcześniej, że ci panowie mają się spotkać z prezydentem". - Obowiązkiem komendanta SOP było poinformowanie ministra, że dwie osoby chcą wejść na teren Pałacu Prezydenckiego - stwierdził ekspert. Generał zaznaczył również, że wicekomendantem SOP jest wieloletni szef ochrony prezydenta. - Komendant powinien mu przekazać, aby pojechał do prezydenta i przestrzegł go, że wizyta takich osób na terenie Pałacu nie powinna dojść do skutku - powiedział Marian Janicki.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, policja weszła do Pałacu Prezydenckiego po godzinie 19:00. W tym czasie Andrzej Duda przebywał na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską w Belwederze. Mundurowi weszli do gabinetu, w którym przebywał Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński i wyprowadzili ich z budynku. Policja czekała na odpowiedni sygnał ze strony SOP, a następnie wskazano pomieszczenia, w których przebywali politycy PiS. Wirtualna Polska ustaliła, że "działo się to na polecenie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, którego resort nadzoruje zarówno pracę SOP, jak i policji".