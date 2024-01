Jak przekazały media, prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Ta decyzja ma związek między innymi z wydarzeniami, do których doszło 12 grudnia ubiegłego roku. Polityk Konfederacji zgasił wtedy przy użyciu gaśnicy świece chanukowe w Sejmie. Okazuje się jednak, że prokuratura przywołała we wniosku również inne incydenty, w których brał udział Grzegorz Braun.

Grzegorz Braun może stracić immunitet. Prokuratura znalazła siedem powodów

Informację o prokuratorskim wniosku w sprawie Grzegorza Brauna przekazał Polsat News. Doniesienia te potwierdziło również RMF FM. Reporter stacji dowiedział się ponadto, że we wniosku wymieniono siedem czynów, za które zdaniem śledczych Grzegorz Braun powinien odpowiedzieć.

Poinformowano, że prokuratorzy chcą oskarżyć Grzegorza Brauna między innymi o publiczne znieważenie grupy ludności ze względu na jej przynależność wyznaniową, znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz naruszenie nietykalności cielesnej kobiety, która próbowała powstrzymać Brauna przed zgaszeniem świec chanukowych.

Nie tylko gaśnica. Grzegorz Braun wyrzucił choinkę z sądu, zakłócił wykład o Holokauście i szarpał lekarza

RMF FM przekazało, że prokuratorzy w swoim wniosku oprócz zgaszenia świec chanukowych w Sejmie uwzględnili również następujące incydenty z udziałem Brauna: naruszenie nietykalności cielesnej i pomówienie szefa Narodowego Instytutu Kardiologii, uszkodzenie mienia Niemieckiego Instytutu Historycznego, a także zniszczenie rzeczy na szkodę krakowskiego oddziału stowarzyszenia sędziów "Iustitia" oraz "Themis".

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Grzegorz Braun wtargnął do Narodowego Instytutu Kardiologii w marcu 2022 roku. Choć obowiązywały wówczas obostrzenia pandemiczne, polityk Konfederacji pojawił się tam bez maseczki i wykrzykiwał "hasła o segregacji sanitarnej". Braun wdał się w szarpaninę z byłym ministrem zdrowia i ówczesnym dyrektorem Narodowego Instytutu Kardiologii Łukaszem Szumowskim.

Informowaliśmy, że w styczniu ubiegłego roku Braun wyniósł z budynku krakowskiego sądu choinkę, którą później wyrzucił do śmieci. Na drzewku były bombki z flagami Polski, Ukrainy i Unii Europejskiej oraz hasła wspierające społeczność LGBT. Pisaliśmy również, że w maju 2023 roku Braun przerwał wykład profesora Jana Grabowskiego pt. "Polski (narastający) problem z historią Holokaustu" w Niemieckim Instytucie Historycznym. Polityk Konfederacji zdemolował wówczas mównicę, zniszczył mikrofon i krzyczał: "Won, wypad z Polski!" do dyrektora instytutu.