Wiceministerka sprawiedliwości Maria Ejchart poinformowała na konferencji prasowej w środę 10 stycznia o dalszych losach polityków PiS, którzy zostali zatrzymani dzień wcześniej w Pałacu Prezydenckim. Jeden z dziennikarzy przypomniał, że Mariusz Kamiński rozpoczął strajk głodowy i zapytał, jak powinny zareagować na to służby.

- Każdy ma prawo nie jeść i nie pić. To jest decyzja indywidualna, na tym polega prawo do wolności osobistej. Każdy może o tym sam zdecydować. Oczywiście w sytuacji, kiedy osoba skazana przebywa pod opieką państwa, a to jest sytuacja właśnie kiedy ktoś jest skazany i przebywa w zakładzie karnym, to jest poddawany badaniom lekarskim bardzo szczegółowym, zwłaszcza w takiej sytuacji - powiedziała Maria Ejchart.

Wiceministerka przekazała, że skazany może również zostać poddany pomiarom ciała. Celem jest sprawdzenie, jak organizm skazanego zareaguje na odstawienie żywności i picia. W razie konieczności polityk może zostać umieszczony w izbie chorych albo w szpitalu więziennym. Pojawiło się także pytanie o to, czy Mariusz Kamiński może być karmiony siłą. - Tylko sąd może zdecydować o takiej sytuacji wtedy, kiedy ona zagraża życiu - odpowiedziała wiceministerka.

Burza w sieci po słowach ministerki. "Wasza paskudna gra skończy się tragicznie"

Słowa wiceministerki sprawiedliwości wywołały reakcję w mediach społecznościowych. "Ta wypowiedź ministerki Marii Ejchart jest dyskredytująca. Kiedy Adam Bodnar przedstawiał zastępców, pani minister mówiła, że 'wywodzi się ze środowisk, dla których prawa człowieka są szczególnie ważne'. Widać tę empatię w pełnej krasie" - stwierdził poseł Suwerennej Polski Michał Woś. Natomiast poseł Adam Andruszkiewicz z PiS napisał, że "nowy rząd grozi Prezydentowi Rzeczypospolitej Kodeksem karnym, zaś na strajk głodowy uwięzionego parlamentarzysty odpowiada, że 'każdy ma prawo, by nie jeść i nie pić'. Wprowadzanie 'normalnej i uśmiechniętej Polski' trwa. Wasza paskudna gra skończy się tragicznie".

Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik stwierdził, że "to jest dramatyczna wypowiedź przedstawiciela władzy publicznej w kontekście zapowiedzi głodówki przez więźnia (nawet tego właściwie osadzonego). Formalnie prawdziwa, ale w standardzie 'trzeba było się ubezpieczyć'". "Obrona praw człowieka w wykonaniu polskiej myśli prawnej" - skomentował z kolei dziennikarz "Gazety Polskiej" Jacek Liziniewicz.

Wypowiedź Ejchart skomentował w swoim felietonie także Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. "Wolałbym, żeby milczała. Człowiek zamknięty w więzieniu jest bowiem całkowicie zależny od państwa, a obowiązkiem państwa jest dbanie o zdrowie więźniów. Mówi o tym jasno m.in. Europejski Trybunał Praw Człowieka" - napisał.