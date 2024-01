"Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem". Twórca znaku "Solidarności" oburzony. "Zwróciłem się do prawnika"

Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili we wtorek wieczorem do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie. Kamiński (jako były szef CBA) i Wąsik (były wiceszef) zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dzieje się aktualnie z Kamińskim i Wąsikiem w więzieniu? Wiceministerka sprawiedliwości ujawnia (Wypowiedź z 10 stycznia)

Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim pojawiła się grupa osób na pikiecie poparcia dla skazanych polityków PiS. Na transparentach znajdował się m.in. symbol "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem", nawiązujący graficznie do słynnego znaku "Solidarności". Symbol popierający polityków PiS został też wyświetlony na fasadzie pałacu, kolportują go również w mediach społecznościowych parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

Jerzy Janiszewski: Jestem oburzony i wkurzony

Autorem znaku "Solidarności" jest grafik Jerzy Janiszewski. W rozmowie z Gazeta.pl przyznał, że "jest oburzony i wkurzony" wykorzystaniem symbolu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Moim zdaniem to haniebne. Jest to naruszenie praw autorskich. Znak ma swoją wartość historyczną, nie można go sobie dowolnie publicznie interpretować. Tym bardziej w tej sytuacji, w obronie skazanych ludzi, używanie go jest skandaliczne - powiedział.

- Kiedy tylko to zobaczyłem, zwróciłem się do swojego prawnika, który zajmuje się ochroną tego znaku. Czekam na informacje - przekazał nam artysta. Zaznaczył, że nikt nie zwracał się do niego z prośbą o wyrażenie zgody, której, jak przyznał, i tak by nie udzielił. - Organizatorzy powinni stworzyć inny symbol, a nie wykorzystywać już istniejący - podkreślił Jerzy Janiszewski.