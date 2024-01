Wąsik i Kamiński więźniami politycznymi? Helsińska Fundacja Praw Człowieka komentuje

Wieczorem we wtorek (9 stycznia) skazani posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim i doprowadzeni do aresztu. Wyrok w ich sprawie zapadł pod koniec grudnia 2023 roku. Politycy go jednak nie uznają i twierdzą, że zostali skutecznie ułaskawieni przez Andrzeja Dudę w 2015 roku. - Jeśli trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi - mówił Mariusz Kamiński na konferencji prasowej kilka godzin przed aresztowaniem. W sprawie wypowiedział się prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zobacz wideo Co dzieje się aktualnie z Kamińskim i Wąsikiem w więzieniu? Wiceministerka sprawiedliwości ujawnia (Wypowiedź z 10 stycznia)

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik uważają się za 'więźniów politycznych'. Ekspert HFPC zabrał głos

W rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Marcin Szwed, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ocenił, że określenie "więzień polityczny" nie dotyczy skazanych posłów Prawa i Sprawiedliwości. - Określenie "więzień polityczny" odnosi się do osoby, która jest preśladowana z przyczyn politycznych, która walczy o prawa człowieka, działa w opozycji w państwie, w którym prawa opozycji są łamane, a także w takich sytuacjach, gdy władza, z przyczyn politycznych, stara się dokonywać machinacji w postępowaniach sądowych. W wypadku panów Kamińskiego i Wąsika nie widzę podstaw, żeby ich określać jako "więźniów politycznych" - stwierdził.

Prawnik dodał, że Kamiński i Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu i nadal mają prawo do złożenia np. kasacji do wyroku. Podał też inne możliwości, takie jak złożenie zawiadomienia do organów międzynarodowych, jeśli uważają, że w ich przypadku doszło do złamania przepisów. - Nie widzę podstaw do używania w ich wypadku tak poważnego określenia jak "więzień polityczny" - podkreślił.

W sprawie wypowiedział się także sam zarząd fundacji. "Określanie osadzonych Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mianem więźniów politycznych stanowi głęboko niesprawiedliwe przekłamanie, godzące wprost w pamięć o osobach faktycznie osadzonych z powodu ich przekonań, postaw, walki o demokrację i prawa człowieka" - czytamy w oświadczeniu HFPC.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia. PiS zapowiada zbiórkę dla ich rodzin

Przemysław Czarnek w Radiu Zet ogłosił, że Prawo i Sprawiedliwość zajmie się organizacją zbiórki dla rodzin Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Mają rodziny, dzieci w wieku szkolnym. Dzieci dziś płaczą, żony się modlą na różańcach - mówił poseł. Przekazał, że akcja ma ruszyć już w środę 10 stycznia. - To nasi przyjaciele. Mają rodziny, dzieci w wieku szkolnym. Dzieci dziś płaczą, matki czy żony się modlą na różańcach o ludzi, którzy zostali bezprawnie osadzeni w areszcie. W XXI wieku w III RP przy pogwałceniu wszystkich zasad konstytucyjnych, na pewno będzie pomoc dla ich rodzin - dodał.

Były minister edukacji zapowiedział również inne kroki jego ugrupowania. Mają złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z zatrzymaniem skazanych posłów. - Złożymy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na tych, którzy dowodzili wczorajszą akcją policji. Ci, którzy wykonywali posłusznie ślepe rozkazy Marcina Kierwińskiego - będą za to odpowiada - mówił.