Giertych publicznie zwrócił się do Dworczyka i Jabłońskiego. Otrzymał korespondencję w ich sprawie

Wpis skierowany do Michała Dworczyka i Pawła Jabłońskiego pojawił się na koncie Romana Giertycha w serwisie X w środę (10 stycznia) na kilka minut przed godz. 12. W ramach potwierdzenia autentyczności, do tweeta załączone zostało zdjęcie fizycznego dokumentu, który przyszedł do skrzynki polityka.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda zagroził działaniami, z użyciem "możliwości, które daje urząd prezydenta"

Giertych do Dworczyka i Jabłońskiego: Przyszła korespondencja w waszej sprawie

"Panowie Dworczyk i Jabłoński dzisiaj przyszła korespondencja w waszej sprawie" - poinformował w serwisie X Roman Giertych. Z opublikowanej przez niego korespondencji z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie nielegalnej inwigilacji, w którym w roli poszkodowanego występuje sam autor wpisu. Co ciekawe w piśmie znalazły się również nazwiska trzech innych osób: dawnego wiceministra zdrowia i ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, Izabeli Antos, która sprawowała niegdyś funkcję podsekretarza stanu w KPRM i Marcina Wawrzyniaka.

Kwestie, których dotyczyć będzie śledztwo, zostały wymienione w czterech punktach. Postępowanie obejmie między innymi: stosowanie za pośrednictwem sieci internetowych podstępnych zabiegów, to jest wymianę korespondencji mailowej, tworzenie fałszywych dowodów i innych podstępnych zabiegów, uzyskanie za pośrednictwem sieci internetowej bez uprawnienia, dostępu do całości lub części systemu informatycznego, to jest informacji nieprzeznaczonych dla osób, do których dotarły oraz ujawnienia informacji uzyskanych w sposób bezprawny.

Afera korespondencyjna. Wyciekły dokumenty związane z rzekomym naruszeniem tajemnicy adwokackiej

Decyzja Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest kontynuacją sprawy o ujawnienie dokumentów związanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania przeciwko Giertychowi pod zarzutem naruszenia tajemnicy adwokackiej, która sięga czasów pandemii COVID-19. Strona Poufna rozmowa miała ujawnić korespondencję mailową wymienianą pomiędzy byłym szefem KPRM Michałem Dworczykiem a Pawłem Jabłońskim, który na tamten czas zajmował się doradztwem w kancelarii premiera.

"Zapowiadam pozwanie PMM za udział w grupie przestępczej działającej w jego kancelarii, której celem było fałszywe oskarżenie mnie i doprowadzenie do utraty prawa wykonywania zawodu, a także potworne mnie zniesławienie" - zapowiedział we wrześniu 2022 roku w serwisie X Giertych.