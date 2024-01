Gowin przed komisją śledczą: Kaczyński powiedział mi, że chyba nie sądziłem, że puści mi płazem

Sejmowa komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przesłuchuje byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Polityk, który sprzeciwił się temu pomysłowi, relacjonował, że były na niego wywierane naciski, a Centralne Biuro Korupcyjne miało zainteresować się nim i jego synem.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda zagroził działaniami, z użyciem "możliwości, które daje urząd prezydenta"

Gowin przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych: Niestandardowe naciski

Według byłego wiceszefa rządu Zjednoczonej Prawicy on i jego bliscy doznali "niestandardowych" nacisków. - Mam tutaj screen pisma CBA do Krakowskiego Parku Technologicznego. Co prawda to jest z 15 marca 2021 r., czyli po rozstrzygnięciu sporu o wybory kopertowe, ale to było w czasie, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział mi, że chyba nie sądziłem, że puści mi płazem moją postawę ws. wyborów - opowiadał Gowin w czasie przesłuchania przed sejmową komisją śledczą.

CBA wnioskowało o informację, czy mój syn był beneficjentem programów lub konkursów organizowanych przez KPT. (...) Odpowiedź była negatywna. Mój syn miał pełną świadomość, że jako mój syn musi się trzymać z dala od pieniędzy publicznych i nie korzystał ani ze środków Krakowskiego Parku Technologicznego, ani żadnych innych środków publicznych

- zeznał Gowin. Członkowie komisji śledczej pytali też między innymi o to, czy polityk dostaje pogróżki. Świadek przyznał, że w mediach społecznościowych "jest duży hejt". - Wśród tych pogróżek są takie, które zapewne należałoby określić mianem pogróżek karalnych, ale decydując się na sprzeciw wobec wyborów kopertowych, wiedziałem, jakie będą tego konsekwencje - podkreślił.Fragment zeznań Gowina na temat nacisków zamieścił przewodniczący komisji śledczej Dariusz Joński:

Kamiński i Wąsik skazani za nadużycie władzy w CBA

Za nadużycie władzy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym sąd skazał prawomocnym wyrokiem jej byłych szefów - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj stali na czele CBA od sierpnia 2006 roku [od momentu powołania tej służby - przyp. red.] do października 2009 roku. Zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i doprowadzenia do aresztu politycy PiS-u odpowiadają w sprawie tzw. afery gruntowej, która wybuchła w 2007 roku. Rozpoczęła się od prowokacji agentów CBA wobec dwóch biznesmenów, którzy oferowali odrolnienia działek, powołując się na rzekome wpływy w Ministerstwie Rolnictwa. Agenci służb przedstawiający się jako szwajcarscy przedsiębiorcy zaproponowali biznesmenom łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu działki na Mazurach. Śledztwo CBA miało ujawnić, że część pieniędzy z łapówki miała trafić do Andrzeja Leppera, ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa, który jako lider Samoobrony współtworzył rząd z PiS-em i Ligą Polskich Rodzin. Andrzej Lepper nie dostał jednak łapówki. Tłumaczone było to przeciekiem informacji, z którego polityk miał dowiedzieć się o zagrażającej mu prowokacji CBA.

W wyniku oskarżeń Andrzej Lepper 9 lipca 2007 roku został zdymisjonowany przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. Doprowadziło to do rozpadu koalicji rządzącej i przedterminowych wyborów parlamentarnych, w wyniku których PiS stracił władzę na rzecz koalicji PO-PSL. Andrzej Lepper określał ówczesne działania CBA jako "parszywą prowokację". Toczące się przeciwko niemu postępowanie zostało przerwane z powodu śmierci polityka w 2011 roku.

Z kolei jesienią 2009 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie postawiła ówczesnym szefom CBA - Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi - zarzuty przekroczenia uprawnień i popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Nielegalne działania operacyjne miały zostać podjęte właśnie w trakcie badania afery gruntowej. Bezprawnym miało być między innymi posłużenie się prowokacją z wykorzystaniem fałszywych dokumentów, a także zarządzanie podsłuchów w pokojach hotelowych bez zgody prokuratora generalnego oraz sądu.

Szczegóły postępowania w tej sprawie przypominamy w poniższym tekście Andrzeja Grochowiny:

***