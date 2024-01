Michał Kamiński: Po ośmiu latach gwałcenia konstytucji, pan prezydent jest wstrząśnięty

Senator Michał Kamiński, który komentował oświadczenie prezydenta na antenie TVN24, podkreślił, że z jednym zdaniem prezydenta się zgadza: to apel o zachowanie spokoju. - Cała Polska przez 8 lat była wstrząsana łamaniem konstytucji i prawa, do jakich dochodziło, przy aprobacie pana prezydenta - podkreślał polityk KO. Zaznaczył, że "z uwagą i przejęciem wysłuchał prezydenta i tej frazy, której użył chyba trzy razy, że jest 'wstrząśnięty'". Dodał, że odbiera to jako "syndrom traumy odłożonej". - Pan prezydent po ośmiu latach gwałcenia konstytucji, po ośmiu latach wiszenia rządu na posłach Mejzach, zaczyna być wstrząśnięty korupcją i łamaniem konstytucji - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.

- To zamieszanie prawne, które dramatycznie obniża i tak niski autorytet prezydenta i obniża autorytet całej RP, związane jest z decyzjami, na które zgodę dawał prezydent i które niszczyły praworządność w Polsce. Dzisiejsze wystąpienie było bardzo defensywne, to słowa polityka, który ma wrażenie, i to słuszne, że jego linia polityczna poniosła klęskę - ocenił Michał Kamiński. Senator KO zapewnił, że "ludzie po to stali w kolejkach 15 października, żeby bandyci trafiali do więzień, a ludzie nie bali się, że ktoś do nich zapuka o 6:00 rano".

Kamiński dopytywał, czy prezydent nie był "wstrząśnięty, kiedy ludzi niszczono Pegazusem", gdzie był, kiedy wybuchała afera wizowa i czy to nie "wstrząsało prezydentem".

Prezydent: Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku jest w mocy

- Cały czas, przez ostatnie miesiące i tygodnie, stałem i stoję na stanowisku, że Mariusz Kamiński i jego współpracownicy zostali ułaskawieni zgodnie z konstytucją i to ułaskawienie jest w mocy. Broniłem mandatów poselskich, instytucji prezydenckiego ułaskawienia opartej na Konstytucji. Wczoraj sytuacja w tym zakresie zmieniła się diametralnie - panowie zostali zatrzymani i są w areszcie - mówił prezydent Andrzej Duda w czasie środowego oświadczenia dla mediów.

Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto w więzieniu ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, którzy zawsze walczyli o wolną Polskę. Są oni w więzieniu, tymczasem wielu ludzi z zarzutami korupcyjnymi chodzą na wolności. Nie spocznę w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo polskie. Nie spocznę, póki Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na wolności. Nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z prawem i konstytucją, tak do tej pory

- ocenił prezydent. Zaapelował także o spokój podczas demonstracji i manifestacji.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia przy badaniu tak zwanej afery gruntowej. Wczoraj politycy trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

