Izba Pracy Sąd Najwyższego zdecydowała ws. mandatu Mariusza Kamińskiego

Po godzinie jedenastej Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wygłosiła orzeczenie ws. odwołania Mariusza Kamińskiego od postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła. To do tej Izby przed tygodniem trafiły dokumenty od Szymona Hołowni.

Izba Pracy nie uwzględniła odwołania Mariusza Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu mu mandatu poselskiego. - Decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie jest ważna, bo ta izba nie jest sądem - uzasadniał sędzia Bohdan Bieniek.

Sprawą odwołania Macieja Wąsika w ubiegłym tygodniu zajęła się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Decyzję o przekazaniu dokumentów podjął jednoosobowo członek składu orzekającego z Izby Pracy. Sprawy Mariusza Kamińskiego nie przekazano, ponieważ miał zająć się nim inny skład orzekający.

Sprawa mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Głos zabrała pierwsza prezes SN

Głos w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Izbami zabrała wcześniej pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Jej zdaniem jedyną uprawnioną do orzekania jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a działania Izby Pracy są bezprawne.

Przeciwny temu rozstrzygnięciu jest między innymi prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski. Jego zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim tego, czy złożona z tak zwanych neo-sędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem.

Mimo iż sprawa dotycząca Mariusza Kamińskiego wciąż znajdowała się na wokandzie Izby Pracy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej 5 stycznia uchyliła decyzję marszałka Sejmu dotyczącą wygaszenia mandatu polityka PiS. Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski wyjaśnił, że kluczowe dla takiego rozstrzygnięcia były dwie kwestie: brak nazwiska posła w rejestrze skazanych oraz fakt ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę.

We wtorek minister sprawiedliwości Adam Bodnar zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego SN sędziego Andrzeja Tomczyka z prośbą o ocenę, czy działanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie Mariusza Kamińskiego nie jest deliktem dyscyplinarnym. W ocenie ministra działanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN w sprawie Kamińskiego "stanowi naruszenie prawa i budzi wątpliwości co do prawidłowości i obiektywizmu orzekania".

W sprawie Macieja Wąsika Izba Kontroli Nadzwyczajnej również uchyliła decyzję marszałka Sejmu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali 20 grudnia prawomocnie skazani na dwa lata więzienia w związku z aferą gruntową. Wczoraj wieczorem trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie.

