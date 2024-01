Środowe wystąpienie prezydent zaczął od decyzji KRS-u w sprawie zmian w Telewizji Polskiej, następnie przeszedł do 2015 roku i ułaskawienia Kamińskiego, Wąsika i ich współpracowników. - To sprawa polityczna, a ci, którzy walczą z korupcją, powinni być pod szczególną opieką państwa - mówił prezydent. Andrzej Duda twierdzi, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani za "walkę z korupcją na najwyższych szczeblach władzy". - Niestety moja decyzja wywołała żarliwy spór i opinie prawne, z jakimi wcześniej się nie spotykaliśmy - ocenił Duda. Prezydent twierdzi też, że jego ułaskawienie z 2015 roku było "podręcznikowe".

Stoję na stanowisku, że panowie zostali przez prezydenta ułaskawieni całkowicie zgodne z konstytucją. Jest ono w mocy. Posiadają dziś mandaty, a próby pozbawienia ich nich są nielegalne

- podkreślił prezydent. - Osobiście jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, przede wszystkim minister Kamiński - mówił Duda, oceniając, że zrobiono to "brutalnie i gorliwie". - Nie spocznę, dopóki ministrowie nie będą na powrót wolnymi ludźmi. Nie przestraszę się. Będę działał zgodnie z prawem i konstytucją, tak jak do tej pory - stwierdził prezydent.

Na koniec Andrzej Duda wspomniał o zgromadzeniach (przypomnijmy, na czwartek 11 stycznia zaplanowany jest w Warszawie Marsz Wolnych Polaków, zainicjowany przez PiS). - Apeluję o spokój. Wolno w Polsce się gromadzić, uczestniczyć w manifestacjach, ale bardzo proszę, aby były to manifestacje pokojowe, godne i spokojne. (...) Mówiłem wczoraj swoim współpracownikom, że nikomu nie ma prawa spaść włos z głowy - podkreślał prezydent.

Izba Pracy i Polityki Społecznej uznała wygaszenie mandatów Kamińskiego i Wąsika

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uznała ważność postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Mariusza Kamińskiego. To do tej Izby tydzień temu za pośrednictwem marszałka trafiło odwołanie polityka PiS. Izba Pracy postanowiła nie uwzględniać odwołania Mariusza Kamińskiego.

Byli szefowie MSWiA i CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili we wtorek do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów. W tej samej sprawie dziś będzie orzekać Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Byli ministrowie spędzili wczoraj kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji.

