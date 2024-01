Andrzej Duda był wściekły po zatrzymaniu polityków PiS w Pałacu. Ujawniamy kulisy

W Pałacu Prezydenckim i na Nowogrodzkiej spodziewano się, że obóz rządowy nie odpuści i doprowadzi do zatrzymania i osadzenia Kamińskiego i Wąsika w zakładach karnych, ale nie sądzono, że aż tak ekspresowo i na zimno - że policja pod nieobecność prezydenta w Pałacu wejdzie do budynku i zatrzyma polityków PiS. Stąd wściekłość prezydenta.

W PiS z kolei są obawy o stan zdrowia zwłaszcza Mariusza Kamińskiego. Jest on niewielkiej postury i fizycznie daleko mu do atlety, a jednocześnie jest zawzięty jak mało kto w obozie PiS. Kamiński zaczął za kratami głodówkę. Taki głodowy strajk Kamiński zapowiedział politykom obozu Zjednoczonej Prawicy, nim jeszcze został zatrzymany przez policję. W PiS doskonale więc wiedziano, że jedną z pierwszych rzeczy, które zrobi Kamiński za kratami, będzie głodówka.

- Znając Kamińskiego, to będzie twardo głodował, aż zemdleje i podepną go pod kroplówkę - sądzi jeden z polityków, który zna się z byłym szefem MSWiA oraz CBA.

Obóz Prawa i Sprawiedliwości rozmawia z prezydentem Andrzejem Dudą o tym, jak na niwie prawnej doprowadzić do zwolnienia polityków PiS - Kamińskiego i Wąsika - z więzienia. Nasi rozmówcy z tego obozu przekonują, że rozważany jest nowy akt łaski wobec nich, ale właśnie - nowy, a nie proste powtórzenie tego aktu z 2015, gdyż tamten jest przez prezydenta i PiS uznawany za obowiązujący. Skoro jednak politycy PiS trafili do więzienia i zostali wpisani do rejestru skazańców, to są to nowe okoliczności i prezydent może od nich uwolnić Kamińskiego i Wąsika nowym aktem łaski.

Rozmowy o tym na linii prezydent i PiS trwają.

Prezydent Andrzej Duda jest - jak przekonują w PiS - "bardzo ostrożny" w podejmowaniu decyzji ws. aktu łaski wobec Kamińskiego i Wąsika. Obawia się bowiem, że jeśli ulegnie i ponowiłby jeden do jednego akt łaski z 2015 r., choć od lat uznaje go za obowiązujący, to sam by sobie zaprzeczył i przez to ośmieszył. Obawy Pałacu Prezydenckiego są takie, że miałoby to polityczne skutki, bo skoro raz Duda przystałby na wyrzucenie do kosza aktu łaski (z 2015 r.), to obóz rządowy ignorowałby jakieś kolejne decyzje prezydenta, choćby ws. nominowania sędziów. - Nie można narazić prezydenta na szwank - słyszymy w obozie opozycyjnym.

PiS zamierza walczyć i na ulicy, i za granicą. Nowogrodzka ma w planach alarmowanie instytucji zajmujących się prawami człowieka. Podobnie prezydent Andrzej Duda zapowiedział - nim zatrzymano Kamińskiego i Wąsika - że będzie alarmował przywódców innych państw i organizacje międzynarodowe. Równolegle parlamentarzyści PiS chcą robić kontrole w MSWiA, czyli u ministra Marcina Kierwińskiego (PO), który szefuje i któremu podlega Policja.

Na czwartek zaplanowano w PiS wielką demonstrację w Warszawie. Niedawno organizatorzy demonstracji szacowali w nieoficjalnych rozmowach jej skalę na kilkanaście tysięcy. Ale teraz może być większa, choć pogoda - mróz - jest niesprzyjająca. - Teraz nikt nie łyknie, że zależy nam tylko na obronie wpływów w TVP. Ludzie w partii i twardzi sympatycy naprawdę się mobilizują - mówi jeden z parlamentarzystów PiS.

Jarosław Kaczyński odzyskał nieco energii. W minionych miesiącach był w kiepskiej formie, co było widać po końcówce kampanii wyborczej, a potem też po jego wystąpieniach w Sejmie. Gdy jednak udał się pod komisariat, do którego przewieziono Kamińskiego i Wąsika, był w lepszej formie. - Rewolucja go niesie - podkreśla osoba z jego otoczenia.