Posłanka Lewicy o aresztowaniu byłych szefów CBA. Prezydent? "Trochę udawał"

Posłanka Nowej Lewicy Anna-Maria Żukowska była gościną środowego (10 stycznia) wydania programu "Graffiti" emitowanego na antenie Polsat News. Głównym tematem rozmowy w studiu było aresztowanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Anna-Maria Żukowska o aresztowaniu Wąsika i Kamińskiego: Teorie spiskowe na miarę amerykańskich z lat 50.

Żukowska przyznała, że nie ma "żadnych wątpliwości co do działań służb" wobec byłych szefów CBA. - Osoby, które zostały prawomocnie skazane na wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności, jeżeli same nie stawią się do zakładu karnego, a tak się nie stało, a dostały wezwanie do tego, żeby to zrobić samodzielnie, muszą zostać doprowadzone do tego zakładu przez policję i tak się stało - argumentowała.

W dalszej części rozmowy prowadzący Marcin Fiołek zwrócił uwagę na liczne komentarze opublikowane przez polityków PiS w mediach społecznościowych, w których aresztowanie Kamińskiego i Wąsika określono mianem uprowadzenia i zamachu stanu. - To są takie teorie spiskowe na miarę amerykańskich z lat 50., że kosmici kogoś porwali, a prezydenta Kennedy'ego zamordowali masoni. (...) To jest ten poziom wyobcowania z rzeczywistości - oceniła posłanka. Przedstawicielka Nowej Lewicy nawiązała również do porównania, które pojawiło się w retoryce stosowanej przez PiS. - Haniebne jest porównywanie Andrzeja Poczobuta, prawdziwego więźnia politycznego, który był katowany, skazany na współczesny gułag do więźniów, którzy zostali skazani w procesie karnym - stwierdziła.

Posłanka Lewicy skrytykowała Dudę. "Trochę udawał, a trochę nie"

Posłanka krytycznie oceniła także postępowanie prezydenta Andrzeja Dudy. - Trochę udawał, a trochę nie, że ich [Kamińskiego i Wąsika - red.] ukrywa, gości, a tak naprawdę potem uciekając tylnymi drzwiami, myślę, że pan prezydent doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co się stanie - relacjonowała. Żukowska podkreśliła, że aresztowanie polityków pod nieobecność prezydenta pozwoliło uniknąć "gorszących scen", a mandaty obu posłów "po prostu wygasły". - Większość ludzi, którzy siedzą w więzieniu, powie pewnie, że siedzi tam za niewinność - skwitowała.

Aresztowanie Kamińskiego i Wąsika. Prezydenta nie było w domu

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek (9 stycznia) wieczorem zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego. Do aresztowania doszło pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy, który był w tym czasie w Belwederze na spotkaniu z białoruską opozycjonistką Swiatłaną Cichanouską. Zatrzymani politycy mieli zostać przewiezieni do aresztu śledczego Warszawa-Grochów.