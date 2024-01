Pierwszy dzień Kamińskiego i Wąsika w więzieniu. "Pójdą do magazynu, zdadzą odzież, pobiorą mundurki"

Byli szefowie MSWiA i CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie. - Było wiadomo, gdzie oni trafią. Cała Polska to wiedziała, a zwłaszcza politycy, którzy są zainteresowani dzisiaj destabilizacją państwa - stwierdził na początku rozmowy z Gazeta.pl kryminolog, socjolog dr Paweł Moczydłowski. Nasz rozmówca rozważa, że policja mogła spodziewać się tego, że skazani politycy w pewien sposób będą się ukrywać.

Dr Moczydłowski: Kamiński i Wąsik poznają uczucie samotności

- Pewnie prowadzono wcześniej obserwacje i badano sprawę. Czekano na pismo z sądu. Kamiński i Wąsik może liczyli na to, że dostaną jakiś sygnał od "swoich ludzi" rozmieszczonych na różnych szczeblach różnych służb - mówi nam dr Moczydłowski.

Od dawna nie miałem sposobności, żeby powiedzieć tyle dobrych słów o policji, o ich profesjonalności, przenikliwości, inteligencji. Wydaje mi się, że policja mogła przewidzieć, że skazani mogą gdzieś szukać schronienia, żeby spędzać komfortowo czas

- podkreśla kryminolog. Ocenia, że skazani Kamiński i Wąsik wymyślili Pałac Prezydencki, jako miejsce, gdzie mogą poczuć się pewniej, spokojniej, już nie tak zmobilizowani. - A tu policjanci przyjechali, weszli do środka i przypuszczam, że panowie mieli miny nietęgie, czyli pełne absolutnego zaskoczenia, bo już być może świętowali z powodu tego cyrku, który dali opinii publicznej. Bogowie robią takie miny i są tak zaskoczeni. A zaskoczenie powoduje, że człowiekowi niknie inteligencja i już staje się ofiarą - mówi socjolog.

Moczydłowski podkreśla, że zatrzymanych polityków "nie chciano upodlić i przewieziono ich do aresztu śledczego na Grochowie". - Na Białołęce mogła już czekać recydywa, by dać im do wiwatu, a tu trafili do aresztu żeńskiego. Tam są oczywiście cele męskie i cele przejściowe. Mądrze to rozwiązano i zadbano o ich prawa człowieka - podkreśla specjalista. I nie wyklucza kolejnego posunięcia policji i służby więziennej, która może zdecydować o tym, że ze względu bezpieczeństwa Kamiński i Wąsik zostaną rozdzieleni. - Jednego zawiozą na Białołękę, a drugiego na Służewiec. Wtedy dziennikarze nie będą wiedzieli, gdzie jeździć. Osadzeni będą mogli przystosować się do rzeczywistości więziennej, a policja uniknie rwetesu i zgorszenia - dodaje nasz rozmówca.

Co dalej ze skazanymi byłymi szefami MSWiA i CBA? - Pójdą do magazynu, zdadzą odzież, pobiorą mundurki więzienne. Bieliznę można sobie zostawić i buty też. Nie wiadomo, czy trafią do jedno- czy dwuosobowej celi. Może jednak razem, gdyby trafili do tego samego wiezienia, też to z pewnością jest rozważane - zastanawia się dr Moczydłowski. - Oni nie przyznają się do winy, nie żałują przestępstwa, którego się dopuścili, więc pewnie nie podejmą żadnej resocjalizacji i mogą nie słuchać funkcjonariuszy. Więc ze względów bezpieczeństwa jednak najlepiej ich rozdzielić. Wtedy też wytrąci się ich z poczucia pewności - opowiada. Zdaniem dr Moczydłowskiego Kamiński i Wąsik mogą w celi przejściowej spędzić dwa lub trzy dni i "wtedy poczują uczucie samotności, które jest przykre, ale trzeba je przeżyć, żeby o tym wiedzieć". - Wtedy będą spokojniejsi, może też spokornieją - nie wyklucza socjolog.

Pierwszy pełny dzień po zatrzymaniu to spotkanie z wychowawcą i badania lekarskie. - Padną pytania o sytuację rodzinną, gdzie mieszka, kto ewentualnie będzie przychodził na widzenia. Przypuszczam, że mogą odmawiać odpowiedzi na pytania, bo to przecież cheguevarowcy, którzy walczą z całym światem. Będą pytania o próby samobójcze, uzależnienie od narkotyków, alkoholu, papierosy. Są programy resocjalizacji i zdrowienia dla uzależnionych, na przykład program Atlantis - mówi dr Moczydłowski. A sama codzienność? - Pobudka, śniadanie, obiad, kolacja, obowiązki są wypisane w celi przejściowej, mogą się zapoznać, z czym ewentualnie pisać i wnioskować do naczelnika. Prasa, książki, telewizja: tak to wygląda. Osoby, które są skruszone, podejmują resocjalizację i pracę, np. w bibliotece - wylicza kryminolog.

Dr Moczydłowski: W czasach Ziobry nikt nie chciał robić kontroli

Do wtorku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie byli skruszeni i o sobie mówili jako o "więźniach politycznych". - Oni w takim razie nie rozumieją "kreacji" od "prowokacji". Ci ludzie popełnili na innych przestępstwa, a to świadczy o głębokiej demoralizacji. To jest jeszcze głębszy stopień demoralizacji w tym przypadku, bo z poczuciem, że państwo im na to pozwoliło - podkreśla Moczydłowski. Kryminolog zwrócił uwagę, że funkcjonariusze będą musieli zdecydować czy zatrzymani politycy karę spędzą w zakładzie zamkniętym, półotwartym czy otwartym. Tylko w pierwszym przypadku drzwi ich celi będą zamknięte i nie będą mieć do nich dostępu inni więźniowie, którzy mogliby spróbować przeprowadzić pewnego rodzaju samosąd.

Na koniec naszej rozmowy pytamy o kontrole poselskie w zakładach karnych, które próbuję przeprowadzać politycy PiS-u. - Jakoś za Ziobry nikomu do głowy nie przyszło, żeby przychodzić i prowadzić kontrole, kiedy działy się rzeczy złe i trzymano na zakładach twardą rękę. Teraz im się zachciewa kontroli poselskich. Oczywiście, że mogą być jakieś kontrole dotyczące pracy administracji. Ale zwracam uwagę, że więziennictwo upolityczniono skandalicznie, więc mogą kontrolować lub zadaniować swoich ludzi - odpowiada dr Moczydłowski. Sam też retorycznie pyta: po co to jest robione? - To wprowadzanie chaosu, zagrożenie bezpieczeństwa osadzonych i funkcjonariuszy. To może być prowokacja i dziecinada - podkreśla.

Kamiński i Wąsik zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i osadzeni w areszcie

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu 2023 roku skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku ułaskawienie prezydenta. Wówczas nie byli prawomocnie skazani. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów.

We wtorek byli ministrowie spędzili kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji.

