Prof. Zimmermann, promotor Andrzeja Dudy: Jestem wstrząśnięty, nie tego go uczyłem

Byli szefowie MSWiA i CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie. Byli ministrowie spędzili wczoraj kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie - na zaproszenie Andrzeja Dudy - uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców, Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego.

Prof. Jan Zimmermann: Jestem wstrząśnięty, nie tego go uczyłem

Promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy, były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ prof. Jan Zimmermann mówił w TVN24, że "był kompletnie wstrząśnięty". - Pan prezydent zrobił coś, co umyka jakiemukolwiek racjonalnemu rozumowaniu. (...) Pan prezydent, który jest doktorem prawa, przechował w swoim pałacu przestępców, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem karnym i jeszcze ściganych z oskarżenia publicznego - oceniał prof. Zimmermann. Profesor prawa podkreślił, że pobyt Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim "to nie była tylko krótka impreza, na którą [prezydent - przyp. red.] ich zaprosił o godzinie 11". - Widać z tego, że on ich przechował do wieczora, czyli udzielił im pewnego azylu, schronienia w swoim pałacu - ocenił.

- Kilkanaście razy się wypowiadałem o panu prezydencie jako o moim kiedyś koledze, przyjacielu, a potem doktorze, a potem o prezydencie. Z roku na rok moja krytyka wobec prezydenta narastała, bo ciągle widziałem, że łamie konstytucję i ciągle widziałem jego kroki, które nie przystawały do doktora prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mówi się o tym, że to jest mój uczeń. Ja go tego nie uczyłem. On mówi, że ciągle się uczy, więc widocznie go ktoś jeszcze nauczył później tego, jak należy nie tylko omijać konstytucję, ale i omijać prawo karne - zapewnił prof. Zimmermann.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani i osadzeni w areszcie

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu 2023 roku skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Politycy wskazywali też na decyzję nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów. W tej samej sprawie w środę będzie orzekać Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała w Telewizji Republika, że doszło wówczas do "wtargnięcia" policji na teren Pałacu Prezydenckiego a funkcjonariusze nie mieli żadnych oficjalnych dokumentów.

Przedstawiciele rządu potwierdzili zatrzymanie skazanych i ocenili działanie służb w tej sprawie. "Wszyscy są równi wobec prawa" - napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, któremu podlega między innymi policja. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreślił, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu. "Kończy się epoka folwarku zwierzęcego Kaczyńskiego. Od dziś znowu wszyscy są równi wobec prawa. Bez wyjątków" - ocenił z kolei minister aktywów państwowych Borys Budka. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej oświadczyła, że to koniec bezkarności polityków PiS. "Czas na prawo i sprawiedliwość" - powiedziała.

Politycy PiS-u i przychylne im media wzywały na demonstracje przed Pałacem Prezydenckim i komisariatem policji w Warszawie, gdzie przewieziono skazanych Kamińskiego i Wąsika. Protest przy ulicy Grenadierów w obronie skazanych i zatrzymanych polityków relacjonował dziennikarz Gazeta.pl Daniel Drob, który był na miejscu:

