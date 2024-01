Izba Pracy Sądu Najwyższego ma się zająć sprawą Kamińskiego. Odwołał się od decyzji Hołowni

Sprawą odwołania Macieja Wąsika w ubiegłym tygodniu zajęła się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Decyzję o przekazaniu dokumentów podjął jednoosobowo członek składu orzekającego z Izby Pracy. Sprawy Mariusza Kamińskiego nie przekazano, ponieważ ma zająć się nim inny skład orzekający.

Spór w SN wokół decyzji Hołowni. Do gry wkroczyła prezes Manowska

Głos w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Izbami zabrała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Jej zdaniem jedyną uprawnioną do orzekania jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a działania Izby Pracy są bezprawne.

Przeciwny temu rozstrzygnięciu jest między innymi prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski. Jego zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim tego, czy złożona z tak zwanych neo-sędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem.

Mimo iż sprawa dotycząca Mariusza Kamińskiego wciąż jest na wokandzie Izby Pracy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej 5 stycznia uchyliła decyzję marszałka Sejmu dotyczącą wygaszenia mandatu polityka PiS. Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski wyjaśnił, że kluczowe dla takiego rozstrzygnięcia były dwie kwestie: brak nazwiska posła w rejestrze skazanych oraz fakt ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wczoraj minister sprawiedliwości Adam Bodnar zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego SN sędziego Andrzeja Tomczyka z prośbą o ocenę, czy działanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie Mariusza Kamińskiego nie jest deliktem dyscyplinarnym. W ocenie ministra działanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN w sprawie Kamińskiego "stanowi naruszenie prawa i budzi wątpliwości co do prawidłowości i obiektywizmu orzekania".

W sprawie Macieja Wąsika Izba Kontroli Nadzwyczajnej również uchyliła decyzję marszałka Sejmu.

Byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w areszcie

Byli szefowie MSWiA i CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów. W tej samej sprawie dziś będzie orzekać Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Byli ministrowie spędzili wczoraj kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała w Telewizji Republika, że doszło wówczas do "wtargnięcia" policji na teren Pałacu Prezydenckiego a funkcjonariusze nie mieli żadnych oficjalnych dokumentów.

W obronie zatrzymanych i później aresztowanych polityków przed Pałacem Prezydenckim protestowały osoby, wśród nich byli posłowie PiS. Następnie część protestujących udała się na komendę policji przy ulicy Grenadierów i przed Areszt Śledczy Warszawa Grochów. Tam posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali bezskutecznie przeprowadzić interwencję poselską.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o konieczności wyrażenia solidarności z uwięzionymi członkami jego partii. Jak ocenił, Polska jest dziś krajem, w którym - dodał - "trudno mówić o jakiejkolwiek praworządności". Politycy PiS określają Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mianem "więźniów politycznych". "Mamy do czynienia ze zmianą władzy, która na pewno nie była idealna, ale zdołała dla Polski bardzo wiele zrobić, na władzę, która jest zewnętrzna wobec Polski. Władzę, która posuwa się zupełnie bezczelną drogą łamania konstytucji, łamania prawa, władzę, która stacza się w stronę sytuacji, w której trudno będzie o niej mówić jako władzy legalnej" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Politycy koalicji rządzącej chwalą działania policji w związku z zatrzymaniem i przewiezieniem byłych ministrów do aresztu śledczego. "Wszyscy są równi wobec prawa" - napisał na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jego zastępca Czesław Mroczek podkreślił, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu. "Kończy się epoka folwarku zwierzęcego Kaczyńskiego. Od dziś znowu wszyscy są równi wobec prawa. Bez wyjątków" - ocenił minister aktywów państwowych Borys Budka. Z kolei wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej oświadczyła, że to koniec bezkarności polityków PiS. "Czas na prawo i sprawiedliwość" - powiedziała.

Tymczasem szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych zapowiedziała na antenie TV Trwam, że w związku z aresztowaniem Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego prezydent zwróci się do głów państw i instytucji międzynarodowych z pismem. "Mamy do czynienia z łamaniem prawa i konstytucji" - mówiła prezydencka minister.