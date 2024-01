Byli szefowie MSWiA i CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do aresztu śledczego na Grochowie. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani. Będzie problem z ustaleniem budżetu?

Przed aresztem, do którego przewieziono posłów PiS-u, pojawił się m.in. Mariusz Gosek czy Jarosław Kaczyński. Poseł Suwerennej Polski około godz. 23.00 rozmawiał z kimś za pośrednictwem domofonu i mówił o możliwości przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

- To się skończy tym, że nie będzie przyjęty budżet i zaraz będą przyspieszone wybory - mówił do domofonu poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek, cytowany przez Onet. - Doszło do zbrodni zatrzymania posłów, których chroni immunitet. Przewodniczący PKW wskazał jednoznacznie, że w Monitorze Polskim nie jest opublikowanie postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu - dodał poseł.

Ustawa okołobudżetowa trafi do Andrzeja Dudy jeszcze w tym miesiącu?

W związku z przesunięciem posiedzeń Sejmu prace nad najważniejszą ustawą dla rządu, czyli ustawą budżetową, znacznie się skrócą. Przypomnijmy, że według art. 225 ustawy zasadniczej, jeżeli prezydent nie otrzyma ustawy okołobudżetowej do podpisania w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania do Sejmu jej projektu, może wówczas podjąć decyzję o skróceniu kadencji parlamentu.



Co prawda rząd Donalda Tuska złożył swój projekt budżetu 19 grudnia, więc do kwietnia mogłyby trwać prace parlamentarne. Jest jednak ryzyko, że Andrzej Duda może wykorzystać tę lukę w pracy nowego rządu i zdecydować się na organizację przedterminowych wyborów parlamentarnych - zwróciła uwagę "Rzeczpospolita". Prace w Sejmie uniemożliwiła sprawa związana z politykami PiS Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Opóźniło je również wcześniejsze zwoływanie tymczasowego rządu Mateusza Morawieckiego.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej 9 stycznia przekazał, że 16 stycznia odbędzie się w Sejmie tzw. drugie czytanie projektu ustawy budżetowej, natomiast Komisja Finansów Publicznych będzie pracować nad poprawkami 17 stycznia. Kolejnego dnia Sejm powinien uchwalić ustawę budżetową i skierować ją do Senatu. W związku z tym Andrzej Duda powinien ją otrzymać najpóźniej 29 stycznia 2024 r.