Duda zwróci się do głów państw ws. Wąsika i Kamińskiego. "Będzie to rzutować na wizerunek Polski"

Na antenie Polskiego Radia 24 dr Bartłomiej Machnik podkreślił, że prezydent będzie musiał bronić swojego stanowiska w tej sprawie. - Bez wątpienia będzie reakcja prezydenta i konkretne działania, które muszą być odpowiedzią na to, co się wydarzyło - powiedział. - Będą też działania uzasadniające jego narrację i jego zdanie, które wyraził poprzez swoją interpretację prawa i ułaskawienie - dodał socjolog.

Kamiński i Wąsik aresztowani. Duda zwróci się do innych prezydentów i instytucji międzynarodowych

- Andrzej Duda działał, działa i będzie działać zgodnie z prawem. Mamy do czynienia z kwestionowaniem zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent zapowiedział, że zwróci się do głów państw i instytucji międzynarodowych z pismem, że mamy do czynienia z łamaniem prawa i Konstytucji - zapowiedziała we wtorek na antenie TV Trwam szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Byli szefowie MSWiA i CBA zostali zatrzymani i trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. W grudniu prawomocnie zasądzono wobec nich karę dwóch lat więzienia w związku z działaniami w sprawie afery gruntowej. Po tym wyroku ich poselskie mandaty wygasły, co potwierdził marszałek Sejmu w postanowieniu. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego.

W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.