Ilu posłów jest w Sejmie po zatrzymaniu Wąsika i Kamińskiego? Prezes PiS zabrał głos

We wtorek TV Republika wyemitowała wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Stało się tak już po zatrzymaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, jednak prezes PiS jeszcze o tym nie mówił - najprawdopodobniej rozmowa została nagrana wcześniej. Polityk odniósł się m.in. do liczby miejsc jego partii w Sejmie. - Nie ma przesłanek, by kolejne osoby wchodziły w ich miejsce, te osoby pozostają posłami. To jest coś, co podważa legalność Sejmu - stwierdził.

Kaczyński podkreślił, że nie widzi możliwości obsadzenie mandatów po Wąsiku i Kamińskim. - Co do tych osób, które były wysoko na liście, myślę, że można liczyć na ich lojalność, ale do osób niżej, mam nadzieję, że można liczyć na ich lojalność, ale nie położę głowy na stole. Takie osoby nie wejdą wtedy w skład naszego klubu parlamentarnego - oznajmił prezes PiS.

Przypomnijmy, w okręgach Mariusza Kamińskiego i Michała Wąsika największą liczbę głosów zdobyły Monika Pawłowska (dawniej polityczka Wiosny i Porozumienia) oraz Wioletta Kulpa (wieloletnia radna PiS w Płocku).

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Politycy zatrzymani w Pałacu Prezydenckim

Byli szefowie MSWiA i CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów. W tej samej sprawie w środę będzie orzekać Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Byli ministrowie spędzili we wtorek kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie głowy państwa uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do ich zatrzymania doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność Andrzeja Dudy, który spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, a została potwierdzona krótko przed 20:00 przez Komendę Stołeczną Policji. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała w TV Republika, że doszło wówczas do "wtargnięcia" policji na teren Pałacu Prezydenckiego a funkcjonariusze nie mieli żadnych oficjalnych dokumentów.

W obronie zatrzymanych i później aresztowanych polityków przed Pałacem Prezydenckim protestowało około kilkuset osób, wśród nich posłowie PiS. Następnie część osób udała się na komendę policji przy ulicy Grenadierów i przed Areszt Śledczy Warszawa Grochów. Tam posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali bezskutecznie przeprowadzić interwencję poselską.