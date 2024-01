Zobacz wideo Posłowie Wąsik i Kamiński aresztowani

Około 21:00 tłum przed komisariatem przy Grenadierów liczył około setki osób, ale zaczynał gęstnieć. Obrońcy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skandowali na przemian: "uwolnić posłów", "wypuścić więźniów politycznych" i "zamach stanu". Gdy na miejscu pojawił się Przemysław Czarnek odwrócili hasło i krzyczeli "wpuścić posła". Polityków PiS do budynku komisariatu nie chciała jednak wpuścić stojąca przed drzwiami policja. - Cały Grochów, głośniej! - zagrzewał tłum jeden z manifestujących.

"Białoruskie standardy"

W tłumie przed komisariatem przeważali ludzie protestujący przeciwko zatrzymaniu byłych szefów MSWiA, ale co chwilę słychać było też inne głosy. Gdy tamci domagali się wypuszczenia posłów, ktoś inny krzyczał, że to przecież nie są już posłowie. W odpowiedzi słyszał, że jest zdrajcą. O zdrajcach, dyktaturze i Niemcach słychać było na każdym kroku. - Żeby coś takiego robić, to trzeba mieć białoruskie standardy - mówiła jedna z kobiet obecnych ma demonstracji. Dochodziło do mniejszych lub większych przepychanek. Ale gdzieniegdzie zwolennicy i przeciwnicy wsadzenia polityków PiS do więzienia rozmawiali ze sobą w cywilizowany sposób. Wymieniali się argumentami, wyłuszczali swoje racje. Dwóch żywo dyskutujących przed komisariatem mężczyzn w pewnym momencie wyciągnęło smartfony, żeby sprawdzić w sieci przepisy lub odnaleźć fragment podręcznika do prawa karnego. Ale zdarzały się też bluzgi pod adresem Donalda Tuska, które trudno byłoby zacytować.

"Prawda zwycięży". Kaczyński: Z tym różnie bywa

Tuż przed 22:00 z komisariatu wyjechały samochody z Wąsikiem i Kamińskim, ale ta informacja nie od razu dotarła do demonstrantów. Ci jeszcze przez dobre 10 minut stali przed komendą i domagali się uwolnienia polityków. Dopiero gdy obecny na miejscu Jarosław Kaczyński udał się pod areszt śledczy przy ul. Chłopickiego, emocje zaczęły opadać. Tam także zgromadziła się mniejsza grupa, licząca około kilkudziesięciu demonstrujących, choć wcześniej jeden z protestujących mówił, że zwołuje kolegów kibiców i pod aresztem będzie cała armia obrońców.

Spośród polityków PiS oprócz Kaczyńskiego i Czarnka na miejscu pojawili się m.in. Rafał Bochenek i Radosław Fogiel. Przed bramą aresztu Kaczyński nazwał skazanych pierwszymi więźniami politycznymi po 1989 roku. - To jest bardzo smutne, niebywale wręcz skandaliczne, bo to są ludzie, których skazano za niepopełnione przestępstwa - mówił. Gdy wracał do samochodu, jeden z dziennikarzy zapytał, czy nie boi się, że jego kiedyś spotka to samo. - Nie boję się, chociaż to możliwe, biorąc pod uwagę tych ludzi, którzy są u władzy - powiedział. Na stwierdzenie osoby obok, że "prawda zawsze zwycięży", odpowiedział: - No z tym różnie bywa.