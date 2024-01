Kaczyński pojawił się przed aresztem. "Chcemy zobaczyć, w jakich warunkach przebywają zatrzymani"

Do zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika doszło w godzinach wieczornych. Politycy PiS zostali przewiezieni do aresztu, przed którym pojawił się Jarosław Kaczyński. Lider partii wraz z kilkorgiem posłów próbował dostać się do środka. Przez kilka minut politycy dzwonili przez interkom, po czym Kaczyński wrócił do samochodu w otoczeniu kilku ochroniarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dudzie grozi więzienie? Tusk przytoczył paragraf kodeksu karnego. "...podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat"

Kaczyński pojawił się przed aresztem. "Skazano ich, bo walczyli z przestępczością"

Jarosław Kaczyński pojawił się przed aresztem śledczym Warszawa-Grochów. - Chcemy zobaczyć, w jakich warunkach przebywają w tej chwili obydwaj bezprawnie zatrzymani posłowie - mówił, jak cytuje Onet. W rozmowie z dziennikarzami prezes PiS określił Kamińskiego i Wąsika "więźniami politycznymi". - Skazano ich, bo walczyli z przestępczością ludzi, którzy są wysoko w hierarchii - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami. - Mamy tutaj do czynienia z zaciekłością, która pokazuje istotę ich władzy - dodał.

Kamiński i Wąsik przewiezieni do aresztu. Sąd skazał ich na dwa lata więzienia

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary dwóch lat więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej afery gruntowej. Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.

Były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz jego zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w czasach kiedy kierowali Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.