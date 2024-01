Przed bramą aresztu poseł zdradził nadzieje PiS na rychły powrót do władzy. "31 stycznia jest koniec"

Byli szefowie MSWiA i CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie w związku z zasądzonym wobec nich wyrokiem dwóch lat więzienia w związku z działaniami w sprawie afery gruntowej. Wcześniej przez większą część dnia byli już posłowie przebywali w Pałacu Prezydenckim, skąd w końcu wyprowadziła ich policja.

Na miejsce przyjechała grupka posłów PiS, w tym Jarosław Kaczyński. Prezes PiS jednak odjechał, a przed aresztem śledczym o wejście do środka walczyli posłowie Suwerennej Polski Michał Woś i Mariusz Gosek oraz posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Zobacz wideo Posłowie Wąsik i Kamiński aresztowani

Woś próbował pertraktować z osobą po drugiej stronie domofonu, tymczasem Gosek wykrzykiwał:

Niech pan się nie boi! 31 stycznia jest koniec - budżet nie przyjęty, wybory.

Choć stanowisko posła jest dosyć hasłowe, to można się domyślać, że chodzi o mętny scenariusz, na którego realizację liczy obecna opozycja. Plan, który przedstawił Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zakłada, że prezydent Andrzej Duda miałby odesłać ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, a ten uznałby ją za wadliwie uchwaloną ze względu na nieobecność w Sejmie Kamińskiego i Wąsika. W efekcie ostatecznie Duda nie otrzymałby na czas, czyli do 29 stycznia, ustawy budżetowej i miałby - zgodnie z art. 225 konstytucji - zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Hasło "budżet nie przyjęty, wybory" wydaje się wskazywać na nadzieje, że już niebawem dojdzie do przyspieszonych wyborów.

Próba przeprowadzenia kontroli poselskiej

Poseł Gosek, przekrzykując się z posłem Wosiem, informował pracownika więzienia również o tym, że mówi do niego "minister, który nadzorował zakłady karne jeszcze niedawno", oraz że nie wolno mu "zatrzymać posła z immunitetem". Chwilę później niemal poniosła go ułańska fantazja, gdy zaczął rozważać skok przez bramę aresztu.

- Mieli otworzyć, mieli nas wpuścić, powiedzieli na początku, że otworzą bramę 3-4 razy w ramach podjętej interwencji poselskiej, że wpuszczą posłów, a potem pewnie ktoś zadzwonił z rozkazem, wystraszyli się i niestety funkcjonariusze podlegli ministrowi sprawiedliwości, podlegli Bodnarowi, wykonują jego rozkazy. Powiedzieli, że zamknięte do 8, odsyłają do rzecznika, no skandaliczne - mówił mediom Michał Woś.

Dodał, że posłowie poinformowali dowódcę zmiany w areszcie, że "przetrzymuje posłów na Sejm, przetrzymują osoby objęte immunitetem, że wszelkie czynności, które podejmują, są po prostu nielegalne, naruszają prawo".

Z kolei posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom zagrała kartą opozycyjną. - Mam pytanie otwarte do środowiska NZS [Niezależnego Zrzeszenia Studentów], jako działaczka NZS. Gdzie jest Joanna Kluzik-Rostkowska, która była koleżanką Mariusza Kamińskiego? Jak wy możecie sobie w ogóle patrzeć w twarz w lustrze, wiedząc, że po latach, kiedy już dawno wywalczyliśmy sobie, przynajmniej częściowo, tę naszą demokrację, mamy taką sytuację, że nasi koledzy znowu trafiają do więzień, tym razem skierowani tam przez reżim Donalda Tuska? - grzmiała.