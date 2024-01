Duda zwróci się do innych prezydentów i instytucji międzynarodowych. "Działa zgodnie z prawem"

"Prezydent Andrzej Duda działał, działa i będzie działać zgodnie z prawem. Mamy do czynienia z kwestionowaniem zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent zapowiedział, że zwróci się do głów państw i instytucji międzynarodowych z pismem, że mamy do czynienia z łamaniem prawa i Konstytucji" - powiedziała ministerka.

Ignaczak-Bandych mówiła również, że Mariusz Kamiński jest "jednym z najuczciwszych ludzi, jakich zna". - Pamiętam Macieja Wąsika, który ze Straży Miejskiej uczynił narzędzie walki z bezprawiem. Wiem, jak wiele ze swojej działalności poświęcili, by Polska była krajem bezpiecznym i praworządnym. Dzisiejszy obrazek był dla mnie osobistym dramatem - stwierdziła.

Polityczka twierdzi, że policja wykorzystała to, że prezydent wyjechał z Pałacu, by "zatrzymać jego gości" i ocenia to jako "najohydniejszą rzecz, jaką można sobie wyobrazić". - Dokonano tego, gdy Prezydent spotykał się z Białorusinami. To wymowne - dodała.

Byli szefowie MSWiA i CBA trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie w związku z zasądzonym wobec nich grudniowym wyrokiem dwóch lat więzienia w związku z działaniami w sprawie afery gruntowej. Po zatrzymaniu w Pałacu Prezydenckim Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów.