Wykonanie nakazu zatrzymania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego w związku z prawomocnym wyrokiem w sprawie ich skandalicznego przekroczenia uprawnień w sprawie afery gruntowej to zwycięstwo państwa prawa. W demokracji równość wobec prawa powinna być oczywistością, ale ani ostatnie 8 lat, ale też i nie wszystkie momenty przed 2015 rokiem (jak Zbigniew Ziobro nie trafił przed Trybunał Stanu w związku ze śmiercią Barbary Blidy?) o tym świadczyły. Na szczęście 9 stycznia nasze państwo sobie o tej zasadzie przypomniało. I skazanych przestępców spotkał los, jaki powinien spotykać skazanych przestępców.

Przy okazji jednak straciliśmy - symbolicznie - urząd prezydenta, który w wyniku niedojrzałych działań Andrzeja Dudy będzie musiał powstać z gruzów po wyborach w 2025 roku.

Andrzej Duda z aktywnym zapewne udziałem swojego politycznego "geniusza zbrodni" Marcina Mastalerka wciągnęli ten najważniejszy teoretycznie urząd w państwie w bagno śmieszności. W ich mniemaniu gra, która po raz kolejny miała z prezydenta chociaż na chwilę uczynić największego samca alfa polskiej polityki skończyła się jak zabawa przedszkolaków, którą właśnie brutalnie przerwano wezwaniem na leżakowanie.

Duda, którego żadna z poprzednich szarż - czy to na zmianę prezesa TVP, czy to na referendum konstytucyjne czy w przypadku Lex Tusk - nie zakończyła się powodzeniem, na swoje nieszczęście wybrał starcie z Donaldem Tuskiem, który nie z takimi zawodnikami sobie radził. A tym razem miał po swojej stronie wyrok sądu.

Ta szarża miała jednak najbardziej absurdalny z dotychczasowych przebieg i manewry rodem z galerii memów a nie podręczników polityki.

Zaczęło się od dziecinnego upierania się - jako jedyny pewnie prawnik z doktoratem - przy skutecznym rzekomo ułaskawieniu duetu Wąsik/Kamiński. Potem było sławne i nieskutecznie ukryte spotkanie w domu I prezes Sądu Najwyższego, z którego nic nie wyniknęło. W tej serii dziwnych kroków znalazło się jeszcze miejsce na spotkanie z Szymonem Hołownią zakończone desperacką prośbą, żeby po prostu umówić się, że ułaskawienie było skuteczne i "zamknąć temat". Smutnym finałem (na razie) tej spirali absurdu było zaproszenie Wąsika i Kamińskiego i próba przechowania ich do lepszych czasów w Pałacu Prezydenckim. Chodziło o skazanych przestępców, z którymi prezydent RP się jeszcze z dumą sfotografował. A potem doszło do zatrzymania, kiedy Andrzeja Dudy akurat nie było w "domu"...

Oczywiście pojawią się komentarze, że obóz rządzący z Donaldem Tuskiem na czele upokorzył prezydenta, że można było inaczej, że tak się nie robi. I to wszystko uprawnione zarzuty, ale pod adresem Andrzeja Dudy.

Jedynym winnym tej sytuacji jest sam prezydent. Każdy cios, który go spotkał jest jego wyłączną winą, na każdy afront zapracował własnoręcznie udając się na wojnę, której nie mógł wygrać. Czy to coś w podejściu Andrzeja Dudy do jego rzeczywistych zdolności gry na politycznej szachownicy zmieni? Oczywiście, że nie. Dlatego szykujmy się na kolejne teatralne kroki w obronie własnego ego: pełne patosu orędzia, oświadczenia czy zachowania, których nie widzieliśmy u żadnego z jego poprzedników. I mam nadzieję, że nigdy już nie doświadczymy u jego następców.

Urząd prezydenta RP dużego europejskiego kraju na to nie zasługuje.