Policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pełnomocnik tego ostatniego powiedział Telewizji Republika, że "aktualnie obaj panowie przebywają na terenie komendy przy ulicy Grenadierów". Mecenas Janusz Woźnicki poinformował również, co w najbliższym czasie stanie się z Kamińskim i Wąsikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Dudzie grozi więzienie? Tusk przytoczył paragraf kodeksu karnego. "...podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do aresztu śledczego Warszawa-Grochów

Pełnomocnik Macieja Wąsika powiedział, że jego klient oraz Mariusz Kamiński "mają być doprowadzeni do aresztu śledczego Warszawa-Grochów". Dziennikarka Sylwia Czubkowska zauważyła, że areszt w Grochowie jest przeznaczony dla kobiet, więc Kamiński i Wąsik trafią prawdopodobnie do oddziału w Popowie.

"Wąsik ma trafić do Aresztu Śledczego Grochów, pewnie chodzi o Oddział Zewnętrzny w Popowie, z oddziałami otwartymi i półotwartymi - bo to one są dla mężczyzn. Więc nie do samego Grochowa. Trochę szkoda, bo pamiętajmy, 'ta dzielnica dobrze chowa'" - napisała Czubkowska na portalu X. Według TVN24 politycy zostali natomiast przewiezieni na ul. Józefa Chłopickiego.

Dziennikarka nawiązała do utworu hip-hopowego zespołu Proceder. "I nie mów do mnie 'stary', bo ja jestem młodzieńcem, prawdziwym MC z Grochowa, ta dzielnica dobrze chowa" - brzmi fragment utworu "Operacja prawda".

Kamiński i Wąsik zatrzymani przez policję. Funkcjonariusze weszli do Pałacu Prezydenckiego

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, 9 stycznia po godzinie 19 policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie zatrzymała Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował, że politycy zostali "zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu".