Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. W Kancelarii Prezydenta trwa pilna narada

"Pod Pałacem Prezydenckim o godz. 20.00 rozpoczęła się demonstracja poparcia dla Kamińskiego i Wąsika, do udziału, w której zachęcała TV Republika. W Kancelarii Prezydenta trwa pilna narada" - informuje oko.press.

Zobacz wideo Bezcenna reakcja Tuska na ukrywanie się Wąsika i Kamińskiego. "Sytuacja jest niebywała, tego nie ma w podręcznikach"

We wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim zostali zatrzymani Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Jak pisaliśmy, w tym czasie prezydent Andrzej Duda był na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską. Funkcjonariusze mieli wejść do jednego z gabinetów, by następnie zabrać Wąsikowi telefon i wyprowadzić go.

Kamiński i Wąsik zatrzymani

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Były minister spraw wewnętrznych i administracji oraz jego zastępca wcześniej uczestniczyli tam w uroczystości wręczenia nominacji doradcom. Rano policja próbowała zatrzymać obu polityków. Potwierdzili to podczas oświadczenia na dziedzińcu Pałacu.

"Wszyscy są równi wobec prawa" - napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zatrzymanie polityków skomentował też Mariusz Błaszczak. Były minister obrony narodowej skrytykował działania policji. "Politycy PiS, którzy całą karierę polityczną walczyli z korupcją, są zamykani do więzienia. Posłowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni i wciąż pełnią mandat poselski. To jest fakt, a reżim koalicji 13 grudnia prędzej czy później odpowie za swoje bezprawne działania" - napisał na platformie "X" Mariusz Błaszczak.

Dokumenty dotyczące Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika we wtorek rano dotarły z sądu do Policji.

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej". Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego.

W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.

Były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz jego zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w czasach kiedy kierowali Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.