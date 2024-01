Według ustaleń portalu wpolityce.pl policja zatrzymała polityków, gdy prezydent Andrzej Duda był na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Funkcjonariusze mieli wejść do jednego z gabinetów, by następnie wyprowadzić polityka.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani. "Nie stawiali oporu"

Reporter Onet Kamil Dziubka napisał w mediach społecznościowych, że najprawdopodobniej "policja czekała, aż Andrzej Duda opuści Pałac". Z kolei dziennikarz RMF FM Marek Balawajder poinformował, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik "nie stawiali oporu, byli kompletnie zaskoczeni". Fakt zatrzymania potwierdziła również stołeczna policja, która o godzinie 19:57 zamieściła wpis. "W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu osoby, których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane" - brzmiał komunikat.

Zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego wzbudziło zainteresowanie światowych mediów. Pod Pałacem Prezydenckim gromadzą się zwolennicy polityków

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek napisał w mediach społecznościowych: "Zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu". Natomiast TV Republika twierdzi, że Maciej Wąsik i jego adwokat znajdują się na komendzie przy ul. Grenadierów 73/75 na warszawskiej Pradze. Zatrzymanie polityków wzbudziło zainteresowanie światowych mediów. "Światowe agencje również już podają informacje o zatrzymaniu Kamińskiego oraz Wąsika w Pałacu Prezydenckim" - napisał korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski.

Reporterka RMF FM Magda Grajnert przekazała, że pod Pałacem Prezydenckim gromadzą się zwolennicy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Ruda wrona orła nie pokona" - krzyczą demonstranci na krótkim materiale wideo.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl Donald Tusk zabrał głos w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika podczas wtorkowej konferencji prasowej. Politycy pozostawali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Premier stwierdził, że "martwi go to, że prezydent włączył się w działania organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi z PiS" oraz zacytował Kodeks karny, co grozi za "ukrywanie sprawcy". - Prezydent ma prawo ułaskawienia, źle z tego prawa skorzystał - ocenił polityk i dodał, że "nikt nie chce narażać policji na konfrontację z prezydentem".