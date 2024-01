To już pewne. Policja potwierdziła zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek (9 stycznia) udali się do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Andrzeja Dudy. Wzięli udział w uroczystościach związanych z mianowaniem nowych doradców prezydenta. W tym samym czasie policja otrzymała nakaz doprowadzenia skazanych posłów PiS do odbycia kary. Politycy przez kilka godzin przebywali w gmachu na Krakowskim Przedmieściu, gdzie ostatecznie po godzinie 19 weszli funkcjonariusze.

REKLAMA

Zobacz wideo Bezcenna reakcja Tuska na ukrywanie się Wąsika i Kamińskiego. "Sytuacja jest niebywała, tego nie ma w podręcznikach"

Policja potwierdza. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani

"W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, których osoby dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane" - czytamy w komunikacie Komendy Stołecznej Policji. Wiadomo, że politycy zostali zatrzymani w budynku Pałacu Prezydenckiego.

Więcej informacji wkrótce. Artykuł jest aktualizowany.