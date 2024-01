Scheuring-Wielgus o Hołowni: Mam żal do marszałka o poprzednie posiedzenie Sejmu

Z Joanną Scheuring-Wielgus rozmawialiśmy o sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Policja wykonała swoją robotę. I bardzo dobrze. Na pewno to nie powinno wyglądać tak, że prezydent ich zaprasza. Prezydent naruszył swoją powagą i powagę państwa. To prezydent Andrzej Duda de facto naraził wszystkie osoby, które pracują w jego kancelarii. To te osoby być może będą wzywane na przesłuchania, bo karniści mówią, że prezydent złamał prawo - oceniła wiceministerka kultury i dziedzictwa narodowego w rozmowie z Jackiem Gądkiem.

Scheuring-Wielgus w "Porannej rozmowie Gazeta.pl": Policja zachowała się wzorowo

Jacek Gądek zapytał, czy prezydent powinien ponownie ułaskawić Mariusza Kamińskiego. - Przede wszystkim prezydent nie powinien ich ułaskawiać po raz pierwszy. (...) Nigdy nie było takiej sytuacji. Są pewne granice śmieszności, obłudy. Prezydent przekroczył te granice - podkreśliła Joanna Scheuring-Wielgus. - Uważam, że nie powinniśmy uczestniczyć w takim serialu. Policja pewnie zarejestrowała wszystko, ale nie ma potrzeby, żebyśmy to oglądali. Tutaj zachowano się w sposób wzorowy, jeśli chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu osób skazanych - oceniła Scheuring-Wielgus.

Nie idę na demonstrację organizowaną przez PiS. Ale jestem wolną Polką. Jarosław Kaczyński nie ma prawa ustalania tego, kto jest patriotą, a kto nie, kto jest Polakiem, a kto nie. Wczoraj Kaczyński mówił, że nasz kraj jest rządzony przez siły zewnętrzne. To pokazuje, że on ciągle nie zrozumiał, że przegrał 15 października

- odpowiedziała wiceministerka na pytanie o manifestację organizowaną przez PiS w czwartek, 11 stycznia.

Prowadzący Jacek Gądek zapytał swoją gościnię o ocenę decyzji marszałka Sejmu w sprawie przełożenia daty posiedzenia Sejmu. Szymon Hołownia wskazał, że powodem jest zapewnienia spokoju, którego nie gwarantuje sprawa skazanych polityków. - Jeśli mogę powiedzieć, to mam żal do marszałka o poprzednie posiedzenie Sejmu. Ja uważam, że już wtedy trzeba było podjąć decyzje, że Kamiński i Wąsik nie mogą wejść na salę plenarną i nie głosują - odparła Scheuring-Wielgus.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do aresztu śledczego

Byli szefowie MSWiA i CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Wcześniej zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni na komendę policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów. W tej samej sprawie dziś będzie orzekać Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Byli ministrowie spędzili wczoraj kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji.

