Sławomir Mentzen skomentował zamieszanie wokół Wąsika i Kamińskiego. 'Gorzej niż dzieci'

W grudniu sąd skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Od tamtej pory trwa publiczna dyskusja na temat tego, czy posłowie PiS powinni znaleźć się w zakładzie karnym, czy zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta w 2015 roku. Sami politycy porównują się do więźniów politycznych i wyroku nie uznają. Kiedy policja otrzymała nakaz aresztowania, Kamiński i Wąsik przebywali w Pałacu Prezydenckim na uroczystości mianowania nowych doradców Dudy. Budynku nie opuszczali przez następne godziny. Tymczasem w sprawie wypowiadają się kolejne osoby.

Sławomir Mentzen skomentował ukrywanie się Wąsika i Kamińskiego u prezydenta

Lider Konfederacji za pomocą mediów społecznościowych często komentuje bieżące sprawy. Szczególnie jeśli dotyczą polityki. Teraz dołączył do grona osób krytykujących działanie Andrzeja Dudy wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mentzen w dosadny sposób odniósł się do faktu, że skazani posłowie spędzili wiele godzin w Pałacu Prezydenckim, podczas gdy policja miała nakaz ich aresztowania.

Posłowie ukrywający się u Prezydenta. Prezydent, który może ich ułaskawić, ale uparł się, że tego nie zrobi. Marszałek Sejmu, który sądzi, że ma prawo olewać wyroki SN lub wybierać sobie sędziów. Do tego odwołanie obrad Sejmu. Czy wy nie potraficie zachowywać się dojrzale? Gorzej niż dzieci z podstawówki

- napisał na swoim profilu na platformie X.

Wcześniej do sprawy Kamińskiego i Wąsika odniósł się inny polityk Konfederacji. Krzysztof Bosak w Plus Radiu skomentował stan ich mandatów poselskich. - Prawnicy będą się spierać, a my jako członkowie Prezydium Sejmu, musimy podejmować decyzje, bo Sejm musi pracować, więc powiem krótko, w mojej ocenie są - mówił, zapytany o to, czy politycy PiS nadal są posłami. Dodał także, że jeśli utracą oni mandaty, to Sejm będzie musiał obradować w "niekonstytucyjnym składzie". Stwierdził, że w takim wypadku ustawy byłyby "prawnie wadliwe".

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z nakazem aresztowania. Trafią do więzienia

We wtorek (9 stycznia) policja otrzymała dokumenty z poleceniem doprowadzenia polityków do aresztu w celu odbycia kary. Był to ostatni krok potrzebny do tego, aby skazani posłowie znaleźli się w więzieniu. Jednak w tym czasie przebywali oni w Pałacu Prezydenckim, gdzie zostali wcześniej zaproszeni na uroczystość związaną z mianowaniem nowych doradców Andrzeja Dudy. Funkcjonariusze dotarli nawet do domu drugiego ze skazanych posłów, ale nie zastano go na miejscu - był już w gmachu na Krakowskim Przedmieściu.

Jednak politycy nadal przebywali w pałacu nawet po zakończeniu uroczystości. W związku z tym pojawiły się i takie głosy, które twierdziły, że szukają oni u prezydenta swoistego "azylu". Sytuację skomentowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Policja zwróci się do Kancelarii Prezydenta z przypomnieniem dla urzędników o obowiązku współpracy wynikającej z przepisów Kodeksu karnego - przekazał Onetowi Czesław Mroczek, wiceszef resortu. W związku z tym zamieszaniem marszałek przekazał informacje o przesunięciu posiedzenia Sejmu. - Powód jest jeden: moim zadaniem jest dbanie o powagę Sejmu i spokój społeczny - mówił Szymon Hołownia na konferencji prasowej. Najbliższe obrady zaplanowano na 16 stycznia. Tymczasem po godzinie 19 we wtorek media poinformowały o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.