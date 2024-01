Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wpisani do Krajowego Rejestru Karnego. "Nie ma świętych krów"

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL-Trzecia Droga Krzysztof Paszyk przekazał, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do Krajowego Rejestru Karnego w poniedziałek 8 stycznia, czyli tego samego dnia, w którym sąd wydał nakaz ich aresztowania. Zdaniem Paszyka "od kilku dni mam dowody na to, że instytucje państwa działają". - To standard demokratycznego państwa prawnego, legitymacja partyjna nie jest i nie powinna być przepustką, która będzie umożliwiała unikanie kary - powiedział poseł PSL. Po godzinie 19 media przekazały, że politycy zostali zatrzymani.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Krajowym Rejestrze Karnym. "To przejaw normalności państwa"

Krajowy Rejestr Karny to baza tworzona przez zespół podległy ministrowi sprawiedliwości, która zawiera informacje o osobach karanych. Jak podkreślił Krzysztof Paszyk, wpisanie do rejestru Kamińskiego i Wąsika pokazuje, że "instytucje wymiaru sprawiedliwości i policji działają należycie", a "w polskim społeczeństwie nie ma świętych krów".

- Czy to jest były minister, koordynator, czy zwykły obywatel, jeśli zostanie skazany i z treści wyroku wynika, że musi odbyć karę pozbawienia wolności, to musi się tak stać, tu nie ma wątpliwości i podwójnych standardów, to przejaw normalności państwa - powiedział 9 stycznia Krzysztof Paszyk w Polskim Radiu 24.

Krzysztof Paszyk: Narracja PiS o Kamińskim i Wąsiku ma na celu destabilizację państwa

Politycy Prawa i Sprawiedliwości podzielają stanowisko Kamińskiego i Wąsika, którzy twierdzą, że wciąż są posłami, ponieważ ich mandaty nie wygasły. Szef klubu PSL-Trzecia Droga stwierdził, że narracja PiS ma na celu "destabilizację państwa, wciąganie kolejnych osób i instytucji w debatę, która jest o niczym, bo nie dyskutuje się z prawomocnymi wyrokami sądu".

- To sianie zamętu, ferment, szukanie podstaw do mitu założycielskiego na czas bycia w opozycji dla PiS, to podstawy kwestionowania jasnych zapisów konstytucji i ustaw, które regulują zarówno kwestie ułaskawienia, jak i sytuacje, które wokół panów się dzieją. Będziemy konsekwentnie unikali wciągania w tę polityczną, niebezpieczną dla Polski grę - powiedział Paszyk.