Ruch MSWiA ws. Kamińskiego i Wąsika. Onet: Resort zwróci się do Kancelarii Prezydenta

"Policja zwróci się do Kancelarii Prezydenta z przypomnieniem dla urzędników o obowiązku współpracy wynikającej z przepisów Kodeksu karnego" - przekazał portalowi Onet we wtorek po południu Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. "Z całą pewnością mamy do czynienia z parasolem ochronnym roztoczonym nad osobami prawomocnie skazanymi" - powiedział polityk. Jak dodał, wobec osób, które będą podejrzewane o "nieprawidłowe zachowania", będą wyciągane konsekwencje. "Urzędnicy państwowi są zobowiązani przepisami Kodeksu karnego do współpracy z policją" - dodał.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Byli posłowie pojawili się przed Pałacem Prezydenckim

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek (9 stycznia) spotkali się z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. W międzyczasie do policji wpłynęły sądowe dokumenty z poleceniem doprowadzenia polityków do aresztu w celu odbycia kary. Funkcjonariusze dotarli nawet do domu drugiego ze skazanych posłów, ale nie zastano go na miejscu - był już w pałacu. Po wizycie u prezydenta Kamiński i Wąsik wyszli na spotkanie z dziennikarzami, aby wydać oświadczenie.

Skazani posłowie Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do swojego wyroku oraz działań policji, która otrzymała nakazy doprowadzenia ich do zakładu karnego. - Wczoraj pan prezydent zaprosił nas na spotkanie jako posłów na Sejm. Ta informacja była w przestrzeni publicznej. Kiedy udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem, byliśmy poza miejscami zamieszkania, do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas - mówił Mariusz Kamiński. - Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to kolejny przejaw bezprawia, jaki w naszej sprawie odbywa się od lat - stwierdził.

Polityk podziękował również Andrzejowi Dudzie "za wyrazy solidarności i za zrozumienie sytuacji". - Jeśli trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi. Pan prezydent za wszelką cenę chce tego uniknąć - mówił. Kamiński powiedział także, że powołanie przez Andrzeja Dudę na doradców ich bliskich współpracowników ma charakter "symboliczny". Były szef CBA odniósł się do działań marszałka Sejmu i sprawy wygaśnięcia ich mandatów. Uznał je za "bezprawne". Jego zdaniem ma to na celu "uniemożliwienie im wypełniania mandatów poselskich". - Jesteśmy, nie ukrywamy się, jesteśmy tu, u pana prezydenta. Wiemy, że w okolicach Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policyjne - mówił.

Mariusz Kamiński zapowiedział, że zamierzają wziąć udział zarówno w proteście planowanym na 11 stycznia, jak i w obradach Sejmu. - Będziemy dążyć do tego, żeby spotkać się z przyzwoitymi Polakami, którzy będą tu 11 stycznia na manifestacji. Chcemy wziąć udział w tej manifestacji. Chcemy też wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu - mówił Kamiński.

Premier Donald Tusk o Kamińskim i Wąsiku u prezydenta. Wspomniał Kodeks karny

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy nie oddali się w ręce policji i pozostają w Pałacu Prezydenckim. - Mam w tej teczce bardzo znaczący cytat z Kodeksu karnego. "Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu" - powiedział Donald Tusk, "aby uświadomić prezydentowi, w co dał się uwikłać". W kontekście tych słów warto wspomnieć jednak słowa Ryszarda Kalisza. - Ukrywanie kogoś, kto jest poszukiwany, ma miejsce wtedy, gdy zamiarem jest ukrycie miejsca pobytu. Marcin Mastalerek wczoraj publicznie ogłosił, że oni będą w Pałacu Prezydenckim, więc wszyscy wiedzą, że tam są - mówił Ryszard Kalisz w rozmowie z Gazeta.pl. Cały tekst poniżej: