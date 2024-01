Kamiński i Wąsik u Dudy. Media: Kolumna prezydencka wyjechała z pałacu

O godzinie 11 we wtorek (9 stycznia) Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik brali wraz z prezydentem Andrzejem Dudą udział w uroczystości wręczenia nominacji doradcom. Po 15 politycy wygłosili oświadczenie, po czym wrócili do pałacu. W poniedziałek sąd wykonawczy wydał nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika.

Wąsik i Kamiński opuścili Pałac Prezydencki? Media: Kolumna odjechała

"Prezydencka kolumna właśnie opuściła Pałac Prezydencki" -napisał po godzinie 18 dziennikarz Onetu Kamil Dziubka.

Adam Bodnar o Wąsiku i Kamińskim: Ich sytuacja jest oczywista. Zostali skazani prawomocnym wyrokiem

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 20 grudnia zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tak zwaną aferą gruntową. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że sytuacja prawna Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest dla niego jasna. Minister odniósł się do spotkania byłych szefów resortu spraw wewnętrznych z prezydentem Andrzejem Dudą.

- Myślę, że sytuacja pana Kamińskiego i pana Wąsika jest dość oczywista: zostali skazani prawomocnym wyrokiem i są poszukiwani przez policję celem stawienia się do odbycia kary pozbawienia wolności. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tej sytuacji. Można tylko się zastanawiać, dlaczego w mediach społecznościowych można się zapoznać ze zdjęciami tych dwóch panów w towarzystwie prezydenta, jakie to świadectwo wystawia panu prezydentowi przede wszystkim - mówił Adam Bodnar.