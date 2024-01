Według doniesień Wirtualnej Polski, obrońca Mariusza Kamińskiego mecenas Maciej Zuchmantowicz złożył wniosek, w którym zamieścił żądanie "wstrzymania czynności zatrzymania". Natomiast sędzia Piotr Maksymowicz wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Środmieścia przekazał w piśmie wystawionym na godzinę 15:00, że "już po przekazaniu funkcjonariuszom policji nakazów doprowadzenia, obrońca oskarżonego Mariusza Kamińskiego złożył wniosek, w którym zamieścił żądanie wstrzymania wydania nakazu doprowadzenia".

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Sąd odpowiedział na wniosek obrońcy Kamińskiego

W oświadczeniu sądu przekazano, że "wnioskodawcę wezwano do sprecyzowania wniosku poprzez wskazanie: wydania, jakiej decyzji, znanej Kodeksowi karnemu wykonawczemu, obrońca żąda; wskazania regulacji prawnej kkw (kodeksu karnego wykonawczego - red.) lub ew. innych ustaw, na której opiera swoje żądanie". Wskazano również, że "do chwili obecnej nie wpłynęło zażalenie żadnej ze stron na postanowienie z dnia 8 stycznia 2024 r. w zakresie, w jakim nie uwzględniono wniosku o umorzenie postępowania wykonawczego".

Sąd przekazał, że nie będzie informował, która jednostka policji otrzymała nakazy doprowadzenia ani, "do której jednostki penitencjarnej skierowano dokumentację osadzeniową" z powodu "dobra postępowania wykonawczego oraz z uwagi na możliwość naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych".

Sąd wydał nakaz doprowadzenia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do więzienia

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w poniedziałek 8 stycznia przygotował nakazy doprowadzenia skazanych polityków Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do więzienia. Sprawa dotyczy wyroku z grudnia 2023 roku, kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary wynoszące po dwa lata więzienia dla polityków za działania podczas tak zwanej "afery gruntowej". Z tego powodu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Politycy odwołali się do Sądu Najwyższego, a w ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie.