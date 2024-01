Kamiński i Duda spotkali się z Dudą. Hołownia: Wsparcie prezydenta dla obu panów mnie nie dziwi

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 9 stycznia pojawili się w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda zaprosił ich na uroczystość powołania nowych doradców prezydenta, Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Później Kamiński i Wąsik wygłosili przed pałacem oświadczenie, po czym wrócili do środka.

Dzień wcześniej sąd wydał nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika. Szymon Hołownia stwierdził, że "prezydent ma w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika bardzo jasne zdanie", a zaproszenie polityków PiS do Pałacu Prezydenckiego tylko tego dowodzi.

Kamiński i Wąsik w Pałacu Prezydenckim. Szymon Hołownia: Andrzej Duda jest konsekwentny

Szymon Hołownia odniósł się do uroczystości z udziałem Kamińskiego i Wąsika podczas konferencji prasowej, która odbyła się 9 stycznia. - To, że pan prezydent jeszcze raz w demonstracyjny sposób chce pokazać swoje wsparcie dla obu panów, mnie nie dziwi, bo jest konsekwentny - powiedział. Marszałek Sejmu dodał, że prezydent przedstawił mu swój punkt widzenia na sprawę Kamińskiego i Wąsika podczas rozmowy, którą Hołownia odbył z Dudą 8 stycznia.

- Ja powiedziałem panu prezydentowi, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Ono jest jednoznaczne. Nie mam wątpliwości, że panowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją i nikt z tym nie dyskutuje. Nie jest sądzona ich intencja, ich patriotyzm albo to, czy w ogóle udało im się z korupcją walczyć. Pewnie w wielu miejscach się udało. Sądzony jest konkretny czyn, który miał miejsce. Tym czynem było wykreowanie przez urzędników państwowych przestępstwa. Rzecz, która nie mieści się w głowie i której państwo nigdy nie powinno robić. I my o tej jednej rzeczy tutaj rozmawiamy, bo to jest sąd okręgowy, a nie ostateczny - dodał Hołownia.

Szymon Hołownia o Kamińskim i Wąsiku: Marszałek Sejmu nie zajmuje się zatrzymywaniem ludzi

Hołownia podkreślił, że nie może wykonać dalszych kroków w sprawie Kamińskiego i Wąsika, ponieważ "marszałek Sejmu nie zajmuje się zatrzymywaniem ludzi ani dowożeniem ich do zakładów penitencjarnych".

- Rozumiem, że organy państwa w tej sprawie jakoś pracują (...). Jeżeli panowie Wąsik i Kamiński zamiast więźniami zakładu karnego na Białołęce, czy na Służewcu, staną się więźniami Pałacu Prezydenckiego, to będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją. Z perspektywy pana prezydenta pałac stanie się azylem i schronieniem. Z perspektywy znacznej części społeczeństwa stanie się zakładem penitencjarnym. Trudno mi już sobie wyobrazić, jaki wtedy komunikat będziemy wysyłali do naszych współobywateli i jak prezydent będzie chciał tego typu decyzji bronić - powiedział Szymon Hołownia.