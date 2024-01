Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek (9 stycznia) spotkali się z Andrzejem Dudą. Politycy wzięli udział w uroczystości powołania nowych doradców prezydenta, którymi zostali ich byli współpracownicy - Stanisław Żaryn i Błażej Pobożny. W tym samym czasie do policji wpłynęły dokumenty nakazujące doprowadzenie skazanych posłów do zakładu karnego. Od pięciu godzin politycy PiS nie opuszczają Pałacu Prezydenckiego, pod którym czekają policjanci. Pojawiają się głosy, że Kamiński i Wąsik próbują się ukrywać u Andrzeja Dudy.

Wąsik i Kamiński od godzin przebywają w Pałacu Prezydenckim. "Duda ma nowych współlokatorów"

Głos w sprawie zabrał Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej i mecenas, który występował po stronie pokrzywdzonych w sprawie Wąsika i Kamińskiego. "Prezydent RP popełnia przestępstwo poplecznictwa z art. 239 kk., gdyż ukrywa skazanych. To jest nawet jak na PiS niebywałe" - napisał na X. Chodzi tutaj o artykuł, który mówi, że kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. W tym kontekście warto przypomnieć jednak słowa Ryszarda Kalisza, który w rozmowie z Gazeta.pl podkreślił, że "ukrywanie kogoś, kto jest poszukiwany, ma miejsce wtedy, gdy zamiarem jest ukrycie miejsca pobyt".

W drugim wpisie Giertych dodał, że będzie domagał się wystawienia za politykami PiS listu gończego. "W imieniu pokrzywdzonej składam dzisiaj do sądu penitencjarnego wniosek o wydanie listu gończego za byłymi posłami PiS. W liście gończym sąd zgodnie z art. 14. par. 2 pkt 3 Kodeksu karnego wykonawczego wzywa każdego, kto zna miejsce pobytu skazanych do poinformowania policji" - oświadczył.

"Mówią, że się nie ukrywają i uciekli do Pałacu Prezydenckiego. Dostojne. Trzeba przyznać" - napisał Bogusław Wołoszański (KO).

W podobnym tonie wypowiedział się także Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera. "Kiedy łamali prawo, byli odważni, a kiedy mają ponieść odpowiedzialność, chowają się pod biurkiem prezydenta" - czytamy we wpisie.

Kamiński i Wąsik ukrywają się u Andrzeja Dudy? Komentarze po oświadczeniu polityków

"Andrzej Duda jawnie robi sobie kpiny z prawa. Ukrywa pod dachem Kancelarii Prezydenta dwóch byłych posłów skazanych prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności. Panie prezydencie, proszę wreszcie dojrzeć i przestać chronić przestępców" - ocenił Tomasz Trela.

Poseł Lewicy oświadczył także, że wysłał do prezydenta pismo dotyczące sprawy. "Właśnie wysłałem pismo do prezydenta Andrzej Duda z pilną prośbą o wyjaśnienie, co i jak długo robić będą w Pałacu Prezydenckim skazani prawomocnym wyrokiem Sądu panowie Kamiński i Wąsik. Panie prezydencie, Pałac nie może być przechowalnią PiS przestępców" - napisał na swoim profilu na platformie X.

"W Pałacu Prezydenckim dyżuruje Służba Ochrony Państwa. Podlega ona ministrowi Kierwińskiemu, a nie prezydentowi. Wystarczyłoby jedno polecenie ministra: Zatrzymać dwóch przestępców przebywających w pałacu i przekazać policji. Czemu pan minister tego nie robi?" - dopytywał Leszek Miller.

"Pan Prezydent Andrzej Duda ma nowych współlokatorów w Pałacu Prezydenckim! Pytanie dnia: co na to Pierwsza Dama?" - możemy przeczytać we wpisie Ewy Kopacz, byłej premierki.

"M. Wąsik i M. Kamiński wyszli na chwilę z Pałacu, wydali oświadczenie, że wyroku nie uznają, posłami są nadal, na proteście będą, po czym uciekli ogrzać się do Prezydenta. Przy wyjściach czeka na nich policja z nakazem zatrzymania, a więc nie wychodzą, bo niewinni, wiadomo" - napisał Artur Dziambor (Polska 2050).