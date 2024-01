Podczas wtorkowej (9 stycznia) konferencji prasowej Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy nie oddali się w ręce policji i pozostają w Pałacu Prezydenckim. - Sytuacja jest niebywała. Tego nie ma w podręcznikach - zaczął Tusk. Podkreślił również, że "koalicja 15 października jest solidarna i w tej kwestii także działa jak jedna pięść".

Donald Tusk: Martwi mnie to, że prezydent włączył się w działania

- Nie ma podręczników, w których napisano by, co robić w sytuacji, w którym skazani prawomocnym wyrokiem mają być doprowadzeni przez policję do zakładu (...). Oni wybierają inne miejsca odosobnienia, pewnie bardziej komfortowe, tym miejscem odosobnienia jest Pałac Prezydencki - kontynuował polityk. - Jest to oczywiste, wykorzystywanie pewnej sytuacji, w której nikt przecież nie będzie używał siły wobec takiej instytucji jak prezydent RP. Prawdziwy problem polega na tym, że dzisiaj niestety także prezydent i cały przegrany obóz doprowadził do takiego bezprecedensowego chaosu prawnego, Mówiąc wprost: mamy do czynienia z próbą zbudowania takiej dwuwładzy i to z zaangażowaniem najważniejszych instytucji państwa. To jest oczywisty sabotaż - mówił.

- To są decyzje sądu, to jest robota dla policji, tu nie ma miejsca na politykę. Martwi mnie to, że prezydent włączył się w działania organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi z PiS. Są to działania wymierzone w istotę, fundamenty państwa - powiedział Donald Tusk. Premier ocenił te działania jako "niepokojące".

Donald Tusk zacytował Kodeks karny. "Nikt nie chce narażać policji na konfrontację z prezydentem"

- Mam w tej teczce bardzo znaczący cytat z Kodeksu karnego "Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu" - powiedział Donald Tusk, "aby uświadomić prezydentowi, w co dał się uwikłać". W kontekście tych słów warto wspomnieć jednak słowa Ryszarda Kalisza. - Ukrywanie kogoś, kto jest poszukiwany, ma miejsce wtedy, gdy zamiarem jest ukrycie miejsca pobytu. Marcin Mastalerek wczoraj publicznie ogłosił, że oni będą w Pałacu Prezydenckim, więc wszyscy wiedzą, że tam są - mówił Ryszard Kalisz w rozmowie z Gazeta.pl. Cały tekst do przeczytania poniżej:

- Prezydent ma prawo ułaskawienia, źle z tego prawa skorzystał - kontynuował Tusk i dodał: - Czytając ten artykuł, zastrzegłem bardzo wyraźnie. Chcę uświadomić prezydentowi, że PiS-owskie środowisko wpakowało go w poważne problemy - powiedział Donald Tusk. Premier zaznaczył również istotę porozumienia. - Jestem ostatnią osobą, która miałaby jakiś powód, czy interes, żeby straszyć prezydenta przepisami, czy Kodeksem karnym - dodał. - Nie pozwolimy, żeby lekceważono tak jawnie prawo. Prezydent uważa, że ich skutecznie ułaskawił. Zdecydowana większość autorytetów prawniczych uważa, że nie- stwierdził.

- Sąd to jest sąd, wyrok to jest wyrok. Policja musi swoją robotę też wykonać, a nikt nie chce narażać policji na jakąś konfrontację z instytucjami państwa, z panem prezydentem. Więc nie będziemy oczywiście oczekiwać jakichś działań siłowych - dodał premier.