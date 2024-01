Kamiński i Wąsik wydali oświadczenie przed Pałacem Prezydenckim. 'To kolejny przykład bezprawia'

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek (9 stycznia) spotkali się z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. W międzyczasie do policji wpłynęły sądowe dokumenty z poleceniem doprowadzenia polityków do aresztu w celu odbycia kary. Funkcjonariusze dotarli nawet do domu drugiego ze skazanych posłów, ale nie zastano go na miejscu - był już w pałacu. Po wizycie u prezydenta Kamiński i Wąsik wyszli na spotkanie z dziennikarzami, aby wydać oświadczenie.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik o spotkaniu u prezydenta. "Jesteśmy tu, nie ukrywamy się"

Skazani posłowie Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do swojego wyroku oraz działań policji, która otrzymała nakazy doprowadzenia ich do zakładu karnego. - Wczoraj pan prezydent zaprosił nas na spotkanie jako posłów na Sejm. Ta informacja była w przestrzeni publicznej. Kiedy udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem, byliśmy poza miejscami zamieszkania, do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas. (...) Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to kolejny przejaw bezprawia, jaki w naszej sprawie odbywa się od lat - stwierdził Mariusz Kamiński.

Polityk podziękował również Andrzejowi Dudzie "za wyrazy solidarności i za zrozumienie sytuacji". - Tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem naszego państwa, anarchia w sądach, bunt w Sądzie Najwyższym, kolejni sędziowie z Iustitii, powiązani z Platformą Obywatelską wydają wyroki w naszych sprawach. To są rzeczy niedopuszczalne. Cała ta sprawa, która ma tak dramatyczny finał, zaczęła się w roku 2009, kiedy to Donald Tusk, spowodował, że postawiono nam zarzuty - dodał. Następnie odniósł się do wydarzeń sprzed tych 13 lat. - Przedstawiłem premierowi Tuskowi niejawne pismo, pokazujące rozmiary korupcji, chodzi o aferę hazardową. Było to w sierpniu 2009 roku. Dwa tygodnie później dostałem wezwanie do prokuratury w roli podejrzanego. Dokładnie w tej sprawie, w której teraz skazują nas na więzienie - opowiadał.

- Jeśli trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi. Pan prezydent za wszelką cenę chce tego uniknąć - mówił. Kamiński powiedział także, że powołanie przez Andrzeja Dudę na doradców ich bliskich współpracowników ma charakter "symboliczny". Były szef CBA odniósł się do działań marszałka Sejmu i sprawy wygaśnięcia ich mandatów. Uznał je za "bezprawne". Jego zdaniem ma to na celu "uniemożliwienie im wypełniania mandatów poselskich". - Jesteśmy, nie ukrywamy się, jesteśmy tu, u pana prezydenta. Wiemy, że w okolicach Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policyjne - podsumował.

Mariusz Kamiński zapowiada udział w proteście 11 stycznia. "Chcemy wziąć udział w tej manifestacji"

Mariusz Kamiński zapowiedział, że zamierzają wziąć udział zarówno w proteście planowanym na 11 stycznia, jak i w obradach Sejmu. - Będziemy dążyć do tego, żeby spotkać się z przyzwoitymi Polakami, którzy będą tu 11 stycznia na manifestacji. Chcemy wziąć udział tej manifestacji. Chcemy też wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu - mówił Kamiński.

Przypomnijmy, że marszałek zadecydował o odwołaniu najbliższego posiedzenia. - Powód jest jeden: moim zadaniem jest dbanie o powagę Sejmu i spokój społeczny - tłumaczył Szymon Hołownia. Następne posiedzenie planowane jest na 16 stycznia.- To jest po prostu żałosne i mamy do czynienia z poważnym kryzysem państwa - skomentował decyzję marszałka Mariusz Kamiński. - Będziemy na manifestacji z Polakami, którzy są zaniepokojeni tym, co wyprawia rząd Donalda Tuska. Tworzy się ponura dyktatura. Nie możemy pozwolić na to, aby w Polsce byli więźniowie polityczni - dodał.

Maciej Wąsik odniósł się do statusu ich mandatów. "Jesteśmy posłami"

Na koniec głos zabrał Maciej Wąsik, który również zapowiedział ich obecność na najbliższym posiedzeniu Sejmu. - Jesteśmy posłami. Nikt nam nie uchylił mandatu. To, co próbował zrobić pan marszałek Hołownia, zakończyło się fiaskiem. Sąd Najwyższy wydał postanowienie uchylające. W tej sytuacji próby zatrzymania posłów świadczą o tym, że zmierzamy do państwa totalitarnego - mówił. Po tym oświadczeniu politycy nie chcieli odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Nie zdradzili więc, jak długo będą jeszcze w Pałacu Prezydenckim i kiedy oddadzą się w ręce policji. Po zakończeniu swoich wypowiedzi wrócili do budynku.