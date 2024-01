Duda spotkał się z Manowską. Prezydent znalazł "koło ratunkowe dla Kamińskiego i Wąsika"?

Z informacji przekazanych przez "Gazetę Wyborczą" wynika, że Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek 8 stycznia z I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską. Dziennikarze ustalili, że prezydent podczas tej nieoficjalnej wizyty konsultował możliwość zaproponowania nowego rozwiązania sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Poinformowano, że Duda szuka sposobu, aby pomóc politykom PiS bez ponownego stosowania wobec nich prawa łaski.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda po spotkaniu z Hołownią: Nie doszliśmy do porozumienia

Andrzej Duda "daruje kary" Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi?

"Gazeta Wyborcza" stwierdziła, że Duda "ma koło ratunkowe dla Kamińskiego i Wąsika", o którym może wkrótce poinformować opinię publiczną. Ustalono, że prezydent nie chce ponownie ułaskawiać obu polityków, ponieważ w ten sposób przyznałby, że ułaskawienie z 2015 roku było niezgodne z prawem.

Poinformowano, że w tej sytuacji Andrzej Duda chce ogłosić, że utrzymuje ułaskawienie w mocy, a zarazem zmienia je "przez darowanie kar i zatarcie skazania". Fakt skazania i nałożenia kary ma być nową okolicznością, która pozwoli prezydentowi zastosować opisane rozwiązanie. Tak przynajmniej sądzą zdaniem "Gazety Wyborczej" eksperci, z którymi Duda miał konsultować swój pomysł.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Duda rozmawiał z Manowską? "Taka sytuacja jest niedopuszczalna"

Profesor Marek Chmaj skomentował doniesienia o spotkaniu Andrzeja Dudy z I Prezes Sądu Najwyższego w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" z 9 stycznia. Do spotkania miało dojść w domu Manowskiej. - Gdzież trójpodział władzy? Dlaczego organ władzy wykonawczej jedzie do osoby reprezentującej jeden z najważniejszych organów władzy sądowniczej po to, żeby omawiać kwestie, które należą do kompetencji sądu? Taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna, po to wprowadzono niezależność sądów i niezawisłość sędziów - powiedział prof. Chmaj.