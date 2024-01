Komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych zgodnie z zapowiedzią przesłuchuje we wtorek 9 stycznia pierwszych świadków w sprawie. Jednym z nich był Jarosław Gowin, który poinformował o swojej dyspozycyjności i woli zeznawania. Przewodniczący Dariusz Joński zapytał, czy były jakiekolwiek naciski, aby zmienił swoje stanowisko "odmienne do stanowiska Mateusza Morawieckiego". Polityk wcześniej zaznaczył, że w jego przekonaniu "wybory kopertowe zakończyłyby się ogromnym chaosem organizacyjnym".

Jarosław Gowin: Byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do znalezienia haków

- Było wiele rozmów politycznych z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, podczas których przekonywali mnie do zmiany stanowiska. Oprócz tego byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do skompromitowania mnie czy też do znalezienia argumentów mówiąc potocznie haków, które skłoniłyby mnie do zmiany stanowiska. Byłem informowany, że sprawdzane były biznesy mojego syna, (...) byłem informowany, jakoby w mojej sprawie sprawdzano akta prokuratorskie w całym kraju - powiedział komisji śledczej Jarosław Gowin.

Zbigniew Ziobro był naciskany, aby wykorzystać prokuraturę przeciwko Jarosławowi Gowinowi?

Jarosław Gowin dodał, że w sprawę próbowano zaangażować prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. - Potem Zbigniew Ziobro w rozmowie w cztery oczy powiedział mi, że naciskano na niego, użył formy bezosobowej, naciskano na niego, by wykorzystać przeciwko mnie prokuraturę, ale odmówił - zeznał polityki i dodał, że został o tym poinformowany w rozmowie w cztery oczy z nieznaną osobą, która przedstawiła się jako funkcjonariusz jednej ze służb. - Nie ujawnił jakiej - podkreślił.

Joński zapytał Gowina, czy "sprzedał się" za funkcję marszałka. - Gdyby prawdą było, że "sprzedałem się za marszałka Sejmu", to byłbym tym marszałkiem. Posłowie Porozumienia i ówczesnej opozycji mieli większość. Kategorycznie zaprzeczam, bym dążył do obalenia rządu - odpowiedział Jarosław Gowin.